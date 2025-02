Sciopero del 5 febbraio 2025: Trenord e servizi aeroportuali a rischio in Lombardia

Oggi, mercoledì 5 febbraio 2025, la Lombardia affronta significativi disagi nel trasporto ferroviario e aereo a causa di due scioperi distinti.

Sciopero Trenord

Il sindacato ORSA ha indetto uno sciopero di 23 ore, dalle 3:00 del 5 febbraio alle 2:00 del 6 febbraio, che interessa i servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e di Lunga Percorrenza di Trenord. Durante le fasce di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, circoleranno solo i treni con partenza dopo le 6:00 e le 18:00 e arrivo entro le 9:00 e le 21:00. La lista dei treni garantiti è disponibile sul sito ufficiale di Trenord.

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, sono previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (partenza da via Paleocapa 1) e l'Aeroporto di Malpensa per il Malpensa Express, e tra Stabio e l'Aeroporto di Malpensa per il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero del personale di handling aeroportuale

E' in corso uno sciopero nazionale di 24 ore del personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers, proclamato da Flai Trasporti e Servizi e Usb Lavoro Privato. Questo coinvolge diversi scali italiani, tra cui Milano Linate e Malpensa, con possibili ritardi o cancellazioni dei voli. Le fasce orarie garantite sono dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Si consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea e di arrivare in aeroporto con largo anticipo.

Per informazioni aggiornate, è opportuno consultare i canali ufficiali di Trenord e delle compagnie aeree interessate.

