Fiorello premiato con il Rose d’Or Lifetime Achievement Award: un tributo alla carriera straordinaria

Fiorello ha ricevuto il prestigioso Rose d’Or Lifetime Achievement Award, riconoscimento internazionale che celebra la sua eccezionale carriera di showman. Icona della televisione, del teatro, della radio e del digitale, è l’unico artista italiano a conquistare questo ambito premio nel 2024, assegnato dall’European Broadcasting Union (Ebu) per celebrare l’eccellenza creativa dei migliori programmi e talenti europei.

La cerimonia, alla sua 63esima edizione, si è tenuta a Londra, dove una giuria composta da oltre 100 esperti del settore, tra dirigenti televisivi, produttori e distributori, ha selezionato i vincitori delle diverse categorie. Fiorello è stato premiato per la sua straordinaria capacità di innovare e anticipare i tempi, ridefinendo l’intrattenimento con ironia, talento e una spiccata abilità nell’improvvisazione.

Durante il suo discorso di accettazione, Fiorello ha dichiarato: “Questo premio è un tributo a tutti coloro che mi hanno accompagnato lungo il mio cammino e al pubblico che mi ha sempre sostenuto”. In un momento speciale della sua vita, mentre si prepara a diventare nonno per la prima volta, l’artista ha conquistato Londra con uno spettacolo originale a tema “grandpa”, ispirato alla parola inglese per “nonno”.

Tra gli altri premiati, il Performance of the Year Award è stato assegnato a Gary Oldman per la sua interpretazione di Jackson Lamb nella serie di Apple TV+ Slow Horses, mentre l’Emerging Talent Award è andato ad Ambika Mod per il ruolo nella serie romantica di Netflix One Day.

Con oltre 700 candidature provenienti da 30 paesi, l’edizione 2024 è stata una delle più competitive nella storia dei Rose d’Or Awards. Mark Rowland, presidente del premio, ha sottolineato l’elevata qualità dei contenuti in gara, mentre Jean Philip De Tender, vicedirettore generale dell’Ebu, ha evidenziato come i premi rappresentino il meglio dell’industria creativa, celebrando reportage, intrattenimento e produzioni capaci di emozionare e far riflettere.

Fiorello si conferma una figura pionieristica e simbolo dell’eccellenza artistica italiana, in grado di conquistare un pubblico globale grazie al suo talento senza confini.

