Fiorello scherza su Meloni, Jackson e politica italiana a Viva Rai2!

Durante l'ultima puntata di "Viva Rai2!", Rosario Fiorello ha utilizzato l'ironia per commentare alcune recenti dichiarazioni di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano. Fiorello ha citato Meloni dicendo di aver desiderato diventare cantante, ma di essere stonata, di voler giocare a pallavolo, ma di sentirsi troppo bassa, e di aver voluto incontrare Michael Jackson, impossibilitato però dalla morte del cantante. Ha poi concluso con un'affermazione scherzosa su un desiderio di governare ostacolato dalla presenza di Matteo Salvini, evidenziando così le tensioni all'interno del centrodestra, in particolare dopo le elezioni in Sardegna.

Fiorello ha anche lanciato un appello contro la violenza sulle donne, criticando l'inefficacia dei braccialetti elettronici per gli stalker e sottolineando la necessità di misure più severe. Inoltre, ha espresso disappunto per le recenti controversie riguardanti classici della letteratura e del cinema, come "Mary Poppins", accusati di contenere linguaggio discriminatorio, e altre opere critiche per vari motivi, tra cui "La bella addormentata" e "Cenerentola", ironizzando sulla tendenza a riconsiderare le narrazioni tradizionali sotto una luce moderna.