Beppe Grillo: il Movimento 5 Stelle è morto, ma compostabile

Beppe Grillo ha pubblicato un videomessaggio provocatorio, registrato seduto all'interno di un carro funebre, per dichiarare che il Movimento 5 Stelle è "morto, stramorto, ma compostabile". Grillo ha sottolineato che l'humus del Movimento, legato alla transizione energetica e digitale, può ancora essere utile per il futuro. Ha appoggiato le parole della governatrice Alessandra Todde, che si era detta indifferente alle sue critiche, suggerendo: "Fatevi un altro simbolo, andate avanti".

Grillo ha denunciato un arretramento generale nella politica italiana, con i partiti concentrati sul passato invece che sul presente e il futuro. Ha anche espresso ottimismo per le prossime votazioni del 5 dicembre, parlando come garante del Movimento. Tuttavia, ha criticato duramente gli ultimi tre anni, durante i quali ritiene che i valori fondanti del Movimento siano stati traditi.

Nel videomessaggio, Grillo ha descritto i numerosi progetti inviati a Giuseppe Conte, che secondo lui non hanno ricevuto alcuna risposta. Tra questi, una proposta per ridurre le ore di lavoro a 20 settimanali, una legge contro il cambio di casacca in Parlamento e soluzioni per ridurre i consumi energetici. Ha anche menzionato idee innovative come una legge per la tutela dei gatti e norme per semplificare le assemblee condominiali.

Secondo Grillo, il Movimento avrebbe perso la sua identità, costruita inizialmente con Casaleggio, e accusa Conte di averlo "disintegrato" con una gestione basata su silenzi e mancanza di confronto. Ha criticato le recenti votazioni interne, ritenendo che siano state manipolate per eliminarlo come garante e ridurre i limiti dei due mandati, uno dei principi cardine del Movimento.

Grillo ha concluso ribadendo l'importanza dei comuni nella politica del futuro, suggerendo che la decentralizzazione economica porterà i governi locali a diventare il fulcro delle strategie politiche. Nonostante tutto, si è definito ottimista, sottolineando che il Movimento, seppur morto, potrebbe ancora essere fonte di ispirazione per una rinascita basata sui suoi valori originari.

