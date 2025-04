M5S in piazza contro il riarmo, il Pd aderisce con una delegazione: Conte chiama alla mobilitazione

Il Movimento 5 Stelle si prepara alla manifestazione di piazza a Roma contro il riarmo e contro le politiche del governo guidato da Giorgia Meloni. Per Giuseppe Conte si tratta di un momento fondativo per un progetto alternativo: "Porremo il primo grande mattone dicendo no a 800 miliardi buttati in armi e sì al taglio delle bollette e delle code negli ospedali". Riccardo Ricciardi parla di un possibile punto di inizio per "costruire il primo solido architrave" di un’alternativa politica.

Alla chiamata ha risposto anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che dopo giorni di riflessione ha confermato la presenza di una delegazione del Pd: "Quando un nostro alleato va in piazza, noi portiamo attenzione e ascolto". Fonti pentastellate fanno sapere che Schlein ha anticipato telefonicamente a Conte la decisione.

La partecipazione si preannuncia ampia: previsti oltre cento pullman organizzati dai coordinatori regionali del movimento, più di 500 persone in arrivo dal Nord in treno, voli dalla Sardegna e 200 giovani dei network che apriranno il corteo. Il posteggio bus ad Anagnina è già al completo. Secondo ambienti M5S, si registra una "grande spinta di popolo" che alimenta entusiasmo per la riuscita dell’evento.

Il corteo, pensato come simbolo di unità, incontro e resistenza, si opporrà anche al piano di Ursula von der Leyen, ai dazi imposti da Donald Trump e al mancato intervento del governo sul carovita, caro bollette, sanità e industria.

Ad aprire la giornata sarà Paola Taverna, anche moderatrice degli interventi. Tra gli ospiti attesi: Alessandro Barbero, Marco Travaglio, Michele Santoro, Jeffrey Sachs, Marco Tozzi, Barbara Spinelli e Tomaso Montanari. Interverranno inoltre i leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Maurizio Acerbo di Rifondazione comunista, e l’eurodeputato belga Marc Botenga. Per il M5S parleranno Riccardo Ricciardi, Stefano Patuanelli, Pasquale Tridico, Chiara Appendino, Michele Gubitosa, Mario Turco, Alessandra Todde e Roberto Fico. La chiusura sarà affidata a Giuseppe Conte.

