Milan-Sassuolo: orario, formazioni probabili e dove seguire il match in tv

Impegno di Coppa Italia per il Milan, che affronta il Sassuolo a San Siro negli ottavi di finale del torneo. I rossoneri arrivano al match dopo il netto successo per 3-0 contro l'Empoli in campionato. L'obiettivo del tecnico Fonseca è superare il turno, ma si troverà di fronte una squadra in ottima forma. I neroverdi, attualmente al comando della Serie B con 34 punti, hanno recentemente battuto la Reggiana per 2-0 in trasferta.

La sfida è in programma oggi, martedì 3 dicembre, alle ore 21. Ecco le formazioni probabili delle due squadre:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. Allenatore: Fonseca.Sassuolo (4-2-3-1): Moldovan; Missori, Odenthal, Muharemovic, Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Mulattieri. Allenatore: Grosso.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Milan-Empoli: probabili formazioni, orario e dove seguire la partita in diretta - Il Milan torna in campo oggi, sabato 30 novembre 2024, alle ore 18:00, ospitando l'Empoli allo Stadio San Siro per la 14ª giornata di Serie A. Dopo la sofferta vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava, i rossoneri cercano un successo per rilanciarsi nella corsa alla Champions League, attualmente distante nove punti.

Vittoria del Milan a Bratislava: 3-2 sullo Slovan con gol di Pulisic, Leao e Abraham - Il Milan ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta contro lo Slovan Bratislava, imponendosi per 3-2 nella quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Questo successo porta i rossoneri a quota 9 punti in classifica, consolidando le loro ambizioni europee.

Milan Games Week & Cartoomics - un'edizione da record - Sono stati oltre 125 mila i visitatori che quest’anno hanno popolato i padiglioni 9, 11, 13, 15 e l’Auditorium di Fiera Milano (Rho). Un’edizione incredibile, quella di Milan Games Week & Cartoomics 2024, capace di superare gli straordinari numeri raggiunti lo scorso anno, grazie a un programma ricchissimo di appuntamenti e novità che è riuscito a mettere in risalto il ruolo della cultura pop come specchio di una società sempre più proiettata verso il futuro.