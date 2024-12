realme: vendite da record crescita del 20%

realme mantiene la sua posizione sul mercato europeo e fa registrare vendite da record con una crescita del 20% nel terzo trimestre del 2024, secondo Counterpoint Research

realme, il marchio di smartphone a più rapida crescita a livello globale, si è ormai affermato come attore chiave in Europa, mantenendo la sua posizione nella Top 4 del mercato per ben tre trimestri consecutivi, come emerge dai dati relativi a Q3 2024 di Counterpoint Research. Questo risultato evidenzia il successo della strategia di realme di puntare al mercato di fascia medio-alta, guidata dal ritorno della serie GT nel 2024.

Un successo da record per la serie GT

Il nuovo realme GT 7 Pro, presentato il 26 novembre, dimostra l'impegno di realme nell'innovazione degli smartphone flagship. Dotato di tecnologie leader del settore come il processore Snapdragon 8 Elite, la modalità fotocamera subacquea, le funzionalità AI avanzate, la batteria da 6500 mAh e la ricarica SUPERVOOC da 120 W, GT 7 Pro ha già raggiunto straordinari traguardi di vendita e senza precedenti. La serie GT 6 ha riscosso un notevole successo sul mercato europeo, registrando una crescita del 199% rispetto alla serie precedente nei primi tre giorni dal lancio, mentre il GT 7 Pro ha raggiunto il 548% delle vendite del GT 6 nel suo primo giorno di commercializzazione.

In Italia, GT 7 Pro è salito al primo posto nella classifica degli smartphone Android di nuova uscita con prezzo superiore a 700 euro, superando Samsung. Inoltre, nel primo giorno di vendita, ha conquistato il primo posto nella Hot List del Black Friday di Amazon.

La campagna del Black Friday ha rappresentato un successo straordinario per realme, con modelli popolari come il realme 12 Pro+ che hanno fatto registrare il tutto esaurito sui canali italiani.

Di seguito le promozioni in corso per l’acquisto di realme GT 7 Pro:

