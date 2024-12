Tentato furto nella villa della famiglia Berlusconi sull'Appia Antica: ladri in fuga grazie alla vigilanza

Tentativo di furto nella villa romana della famiglia Berlusconi situata sull’Appia Antica. I ladri, probabilmente due o tre, hanno cercato di introdursi nell'abitazione passando attraverso una villa adiacente. Indossavano tutti passamontagna per coprire il volto, cercando di evitare di essere identificati.

La vigilanza privata in servizio in via Lucio Volumnio ha notato movimenti sospetti nella notte, individuando i malintenzionati mentre si aggiravano attorno alla proprietà. Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine. All’arrivo dei poliziotti, i ladri si sono dati alla fuga, evitando per il momento l'arresto.

Le autorità stanno conducendo accertamenti e pattugliamenti nella zona per rintracciare i responsabili. La presenza costante della vigilanza privata ha evitato che il furto andasse a segno, garantendo la sicurezza della villa.

