Marina Berlusconi: Sì ai matrimoni gay, ma cautela sulla cittadinanza

In un'intervista odierna al 'Foglio', la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, ha espresso il suo sostegno ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ha dichiarato: "Sono favorevole ai matrimoni gay. Se c'è qualcuno che dà valore alla famiglia, quella sono io. Avere una famiglia unita e solida è da sempre il principale obiettivo della mia vita. Proprio per questo, sono convinta che la famiglia non possa essere ingabbiata in schemi e modelli standard; ognuno deve avere il diritto di creare la propria insieme alla persona che ama".

Marina Berlusconi si è detta contraria alla maternità surrogata, affermando: "Qualcosa di intimo e profondo come la maternità non può trasformarsi in una mercificazione del corpo femminile".

Sul tema del suicidio assistito, ha espresso la convinzione che chi soffre di una malattia incurabile e dolorosa debba avere il diritto di porre fine alla propria esistenza con dignità, basandosi su una decisione presa in totale libertà e consapevolezza.

Per quanto riguarda la cittadinanza per chi nasce in Italia, Marina Berlusconi ha sottolineato la necessità di un approccio graduale: "Posizioni troppo drastiche e ideologiche non fanno che generare eccessi in senso opposto. Servono piccoli passi in avanti, con l'obiettivo di un'integrazione ragionevole, senza pretendere di cambiare il mondo nello spazio di una notte".

Poi ha commentato le recenti politiche di Donald Trump, osservando che, sebbene alcuni dei suoi primi interventi abbiano portato vantaggi immediati agli Stati Uniti, a lungo termine la strategia di mettere continuamente sotto pressione gli altri Paesi potrebbe trasformarsi in una forza centrifuga sempre più violenta, capace di separare e dividere la comunità occidentale.

Marina Berlusconi attacca Report: “Pattume mediatico contro Silvio, agiremo legalmente” - Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha criticato duramente la puntata di Report trasmessa ieri sera e dedicata a Silvio Berlusconi. In una nota, ha definito il servizio "il peggior pattume mediatico-giudiziario", accusando il programma di rimestare in vecchie accuse già smentite dai tribunali e di dare spazio a personaggi screditati.

Marina Berlusconi: Nessuna disistima per Meloni - vero il contrario - Già, la verità… In un’epoca di fake news e di chiacchiere incontrollabili, conta ancora qualcosa?.Ma anche distante ventimila leghe dalla verità Politica - "So bene che arginare il fiume delle voci e delle indiscrezioni è pratica molto difficile, se non impossibile, ma io non posso continuare a tollerare presunte ricostruzioni che non hanno il minimo contatto con la realtà".

Incontro tra Draghi e Marina Berlusconi - presente Gianni Letta - Lunedì scorso Draghi ha presentato a Bruxelles il suo rapporto sulla competitività europea. Incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Mario Draghi nei giorni scorsi Politica - Incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Mario Draghi nei giorni scorsi.