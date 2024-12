EA SPORTS MADDEN NFL CAST - IN STREAMING SU PEACOCK

EA SPORTS Madden NFL reimmagina il football in diretta con una trasmissione alternativa, coinvolgente e basata sui dati, che fonde videogioco e azione dal vivo per un'esperienza unica, in streaming in esclusiva su Peacock.

Il “Madden NFL Cast” completa la tradizionale copertura di Texans-Chiefs, che inizia a mezzogiorno di sabato 21 dicembre su NBC e Peacock con lo speciale Football Night in America.

STAMFORD, Conn. – NBC Sports e Peacock collaborano con la National Football League, EA SPORTS e Genius Sports per presentare il primo EA SPORTS Madden NFL Cast della partita Houston Texans-Kansas City Chiefs sabato 21 dicembre alle 13.00 ET, in esclusiva su Peacock. Il Madden NFL Cast è stato annunciato la scorsa settimana su NBC e Peacock durante l'intervallo di Miami Dolphins-Green Bay Packers, la terza partita della “John Madden Thanksgiving Celebration” della NFL.

Mescolando elementi presi dal videogioco e dall’azione dal vivo, lo streaming sarà un'esperienza di football coinvolgente e alimentata dai dati, con l'aggiunta degli elementi unici del brand Madden NFL sotto forma di sovrapposizioni animate. Caratterizzato da grafiche live di EA SPORTS Madden NFL 25, alberi di percorso, schede di gioco e valutazioni dei giocatori, il Madden NFL Cast trasformerà la strategia di football, le informazioni e il QI per gli spettatori, grazie alle Next Gen Stats della NFL e a GeniusIQ, la piattaforma di dati e AI di nuova generazione di Genius Sports. GeniusIQ combina dati in tempo reale con animazioni completamente personalizzate, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente.

Il live stream, disponibile in esclusiva su Peacock, sarà caratterizzato da un team dedicato che commenterà, con Paul Burmeister di NBC Sports che si occuperà della telecronaca, l'ex quarterback della NFL, YouTuber ed esperto di Madden NFL Kurt Benkert che utilizzerà sovrapposizioni grafiche per discutere e prevedere le opzioni di gioco, e il sei volte wide receiver Pro Bowl dei Cincinnati Bengals Chad Ochocinco - che ha spesso discusso la propria valutazione in Madden durante le riunioni del team di produzione con John Madden - che fungerà da “regolatore delle valutazioni” dei giocatori in tempo reale. Si unirà al team anche il giocatore professionista di Madden NFL Henry Leverette, che a febbraio ha vinto l'anello del campionato Ultimate Madden Bowl ed è il primo giocatore nella storia della Madden NFL Championship Series a raggiungere 1 milione di dollari di guadagni in carriera.

Undici giocatori dei roster dei Texans e dei Chiefs hanno una valutazione Madden superiore a 90, fra i quali spiccano le star di Kansas City Patrick Mahomes e Travis Kelce, che sono stati due dei soli sei giocatori a iniziare questa stagione NFL nel “Madden 99 Club” con una valutazione di 99 complessiva. Il tackle di Houston Laremy Tunsil (95 di valutazione) e il running back Joe Mixon (93) sono i migliori Texans nelle valutazioni di Madden.

“Siamo entusiasti di collaborare con la NFL, EA SPORTS e Genius Sports per offrire ai fan la possibilità di vedere Madden NFL prendere vita come mai prima d'ora in esclusiva su Peacock, che si è affermato come casa per gli sport premium dal vivo e per le esperienze innovative che offre. Questo primo Madden NFL Cast segna una nuova pietra miliare come primo alt-cast sportivo di Peacock”, ha dichiarato Fred Gaudelli, NBC Sports’ Executive Producer of NFL, che è stato il produttore principale delle ultime sette stagioni di John Madden nel cast di trasmissione (2002-05 alla ABC, 2006-08 alla NBC). “I Texans e i Chiefs non solo sono al primo posto nelle rispettive divisioni, ma hanno giocatori stellari in diverse posizioni i cui avatar ci aiuteranno ad analizzare le giocate più importanti attraverso la lente di Madden NFL 25”. Per John e la famiglia Madden è da tempo un punto di orgoglio il fatto che il loro videogioco abbia aiutato generazioni di fan e giocatori a imparare e a divertirsi con il football, e siamo entusiasti di continuare questa tradizione”.

“Siamo costantemente alla ricerca di modi entusiasmanti e innovativi per presentare il nostro gioco e siamo incredibilmente entusiasti dell'opportunità di unire il gioco Madden, la nostra piattaforma Next Gen Stats e l'incredibile produzione di NBC Sports per creare un modo completamente nuovo di vivere una partita della NFL su Peacock”, ha dichiarato Hans Schroeder, NFL Executive Vice President, Media Distribution. “La serie di giochi Madden ha avuto un impatto indelebile su generazioni di appassionati di football e di giocatori, e non vediamo l'ora di onorare questa legacy con una trasmissione unica dedicata a un incontro cruciale con implicazioni per il postseason”.

“Con EA SPORTS esploriamo sempre modi innovativi per avvicinare i fan al gioco che amano, e il Madden NFL Cast è un passo significativo in questa direzione”, ha dichiarato Andrea Hopelain, GM & SVP, Publishing, EA SPORTS. Fondendo l'emozione dell'azione NFL dal vivo con le possibilità immersive della realtà aumentata, stiamo ridefinendo il modo in cui i fan vivono il football. La collaborazione con NBC Sports, Peacock, NFL e Genius Sports per questa iniziativa ci permette di offrire una trasmissione dinamica che mostra la potenza di Madden NFL in un modo completamente nuovo al di fuori del gioco”.

“Siamo lieti di lavorare al fianco di NFL, NBC Sports, Peacock e EA Sports per contribuire alla realizzazione della prima trasmissione alternativa di Madden”, ha dichiarato Steve Bornstein, President, North America at Genius Sports. “Sfruttando la tecnologia innovativa di GeniusIQ e le Next Gen Stats della NFL, il Madden NFL Cast è un'esperienza visiva completamente immersiva, progettata per coinvolgere un'intera nuova generazione di fan”.

Il Madden NFL Cast sarà prodotto da Steve Greenberg e diretto da Geoff Butler.

Il Madden NFL Cast segue diverse pietre miliari del settore sportivo su Peacock quest'anno, tra cui il record di Peacock Exclusive AFC Wild Card Game lo scorso gennaio, la prima partita della NFL in Brasile trasmessa in esclusiva su Peacock e l'esperienza visiva acclamata dalla critica per le Olimpiadi di Parigi 2024, evidenziata dallo show Gold Zone, amato dai fan, e da funzionalità di prodotto come “Your Daily Olympic Recap” alimentato dall’AI e Multiview, che sarà disponibile per alcune partite della Premier League a partire dal 4 dicembre.

La pluripremiata copertura Texans-Chiefs di NBC Sports sarà presentata anche sabato 21 dicembre alle 13.00 ET su NBC, Peacock e Universo, con lo speciale Football Night in America a mezzogiorno ET su NBC e Peacock.

