EA SPORTS MADDEN NFL 24 OFFRE REALISMO E CONTROLLO IN OGNI AZIONE DI GIOCO GRAZIE A FIELDSENSE E AL DEBUTTO DELLA TECNOLOGIA SAPIEN





La superstar della NFL Josh Allen diventa il primo giocatore dei Buffalo Bills ad apparire sulla copertina di Madden NFL, mentre ritornano per la gioia dei fan la modalità Superstar e i Minigiochi.

Guarda il trailer di Madden NFL 24

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e EA SPORTS™ hanno presentato oggi EA SPORTS Madden NFL 24 con una nuova profondità di gioco che offre maggiore controllo e realismo sulle versioni PlayStation5, Xbox Series X|S e PC, grazie alla nuova evoluzione di FieldSENSE e al debutto della tecnologia SAPIEN. SAPIEN porta il realismo della NFL a un nuovo livello, ricostruendo lo scheletro dei personaggi per una maggiore definizione e variazione dei corpi sul campo. SAPIEN rende i personaggi più umani e anatomicamente definiti, migliorando i movimenti atletici autentici e, grazie a FieldSENSE, ricrea modelli di movimenti reali sul campo.

Una serie di miglioramenti alle basi del football elevano l'esperienza di Madden NFL 24, mentre il ritorno della modalità Superstar e dei Minigiochi (nelle versioni PS5™, Xbox Series X|S e PC) offrono nuovi modi divertenti per giocare e imparare il gioco. Per la prima volta i fan possono inoltre giocare con gli amici indipendentemente dalla loro piattaforma, grazie al supporto cross-play e alla parità di funzioni su PS5™, Xbox Series X|S e PC nelle modalità multigiocatore testa a testa e in alcune modalità online.

"Abbiamo posto nuove basi per il gameplay del football con l'introduzione di FieldSENSE l'anno scorso, che è stato uno degli anni con le maggiori vendite nella storia del franchise di Madden NFL, e stiamo andando ancora più a fondo nelle aree che i nostri fan desiderano di più in Madden NFL 24", ha dichiarato Mike Mahar, Senior Producer di Madden NFL. "Abbiamo aggiunto ulteriori modi di giocare grazie ai Minigiochi e alla modalità Superstar, più realismo grazie a FieldSENSE, una immersione più profonda con tantissimi miglioramenti fondamentali per il football e l'introduzione della tecnologia SAPIEN – tutti elementi che avvicinano il gioco a ciò che i fan vedono nella NFL".

I tifosi dei Buffalo Bills hanno qualcosa di speciale per cui festeggiare: il loro quarterback, Josh Allen, diventa il primo giocatore dei Bills ad apparire sulla copertina di Madden NFL. Allen, uno dei playmaker più dinamici della lega, detiene il record NFL di touchdown totali (177) in cinque stagioni, un primato che lo ha spinto a diventare il giocatore più utilizzato in Madden NFL 23.

"Come fan di Madden NFL fin dall'infanzia, sono onorato di essere il primo giocatore dei Buffalo Bills in copertina, e non sarei arrivato fin qui senza il supporto della mia squadra e della Bills Mafia", ha dichiarato Josh Allen. "La modalità Superstar e i Minigiochi sono tornati in Madden, e sono davvero entusiasta che i fan possano vedere come si sono evolute queste esperienze di gioco".

Il gameplay di Madden NFL 24 per PS5™, Xbox Series X|S e PC è più realistico, grazie ai miglioramenti apportati a FieldSENSE, che garantisce un maggiore controllo nei lanci, nelle prese e nei placcaggi, e a SAPIEN, che offre una maggiore definizione del corpo per migliorare la fluidità dei movimenti atletici. Altri aggiornamenti disponibili su queste piattaforme includono:







Colpisci tutto: i nuovi placcaggi con presa contestata offrono un maggiore controllo per giocare con il ricevitore e nuovi tipi di placcaggio come: placcaggi a strappo, placcaggi a schiaffo e le nuovissime animazioni di Hit-Stick aggiungono personalità e varietà alla difesa. La tecnologia di ramificazione dinamica ora si espande anche al blocco.

Passaggio basato sull'abilità: I passaggi basati sull'abilità rendono più fluidi i lanci e le prese. Un sistema di ricezione rinnovato assicura che i ricevitori mantengano costantemente il loro slancio quando prendono la palla. È più facile che mai colpire un ricevitore in corsa, con un maggiore controllo per liberarsi e risalire il campo dopo la presa. Una serie di nuove animazioni di passaggio e di presa catturano l'autenticità che i giocatori si aspettano: prese in tuffo, passaggi no-look e alcuni momenti di cambio di gioco mai visti prima in Madden.

Calcio di base: I miglioramenti apportati al blocco, al percorso del portatore di palla, al processo decisionale del quarterback e ai comportamenti dei defensive back non solo danno la certezza che i compagni di squadra dell'IA eseguiranno il vostro piano di gioco nel modo in cui intendete, ma offrono anche una sfida autentica. Un nuovissimo motore post-gioco fa rivivere le emozioni di una partita NFL attraverso reazioni, festeggiamenti e frustrazioni più realistiche.

Modalità Superstar: Superstar ritorna con versioni ammodernate di esperienze molto amate come il viaggio attraverso la NFL Combine e la Road To The Draft. Nuove aggiunte come il Superstar Showdown 3v3 danno ai fan la possibilità di vivere il mondo NFL con gli amici.

Minigiochi: Mettete alla prova le vostre abilità con decine di nuovi Minigiochi, tra cui ostacoli mobili e bersagli distruttibili nel Franchise training camp o nella strategia settimanale, ogni settimana nella modalità Superstar e giocabili dal menu principale.

Franchise: L'aumento della profondità di una delle modalità più popolari di Madden NFL risponde alle principali richieste della comunità, come la ristrutturazione dei contratti, il miglioramento degli scambi e una maggiore personalizzazione, per citarne alcune. Inoltre, tornano i minigiochi con il campo di allenamento e gli allenamenti settimanali.

I fan che preordineranno la Madden NFL 24 Deluxe Edition riceveranno molti benefit tra cui l’accesso anticipato di 3 giorni, 4600 Madden Points, Dual Entitlement per l’aggiornamento sulle versioni† PlayStation5 o Xbox Series X|S, e molto altro. I fan che preordineranno la Deluxe Edition prima del 22 luglio potranno inoltre ricevere un item per giocatori dall’AKA Ultimate Team Program.

