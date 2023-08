EA SPORTS MADDEN NFL 24, DA OGGI DISPONIBILE

La nuova evoluzione del sistema per gameplay FieldSENSE, una serie di miglioramenti alle basi del football e il debutto della Tecnologia EA SPORTS SAPIEN portano su un altro livello la possibilità di controllo e il realismo su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC

Raggiungi la Superstardom grazie al ritorno di Superstar, la modalità preferita dei fan, e ai Minigiochi su PlayStation5, Xbox Series X|S e PC

Proprio all'inizio della nuova stagione di football, Electronic Arts ha rilasciato oggi a livello globale EA SPORTS Madden NFL 24 con una serie di innovazioni all’interno di gioco che immergono i fan nell'esperienza più autentica della National Football League (NFL). Un maggiore controllo e realismo, dati dalle innovazioni del gameplay su Sony PlayStation5, Microsoft Xbox Series X|S e PC permettono ai fan di diventare superstar della NFL mettendo alla prova le loro abilità. Grazie al supporto del cross-play* nelle modalità testa a testa e in alcune modalità online multigiocatore, i fan possono inoltre competere tra le piattaforme PS5, Xbox Series X|S e PC per la prima volta in Madden NFL.

"Il rilascio di Madden NFL è molto di più che il semplice lancio di un gioco: è un momento culturale nel mondo del football, un segnale per i fan che una nuova stagione è arrivata ed è ora di giocare", ha dichiarato Daryl Holt, SVP, EA SPORTS and GM, Tiburon. "Grazie a un gameplay ultra-realistico, a una maggiore profondità delle esperienze connesse tra le varie modalità e alla funzionalità cross-play, Madden NFL 24 offre più opportunità che mai prima d’ora agli appassionati di football per giocare come vogliono e celebrare la passione condivisa per la NFL".

I fan si stanno già divertendo grazie alla migliorata esperienza di gameplay con l’accesso in anteprima. Da adesso, chiunque potrà scoprire le novità ed esplorare tutto quello che Madden NFL 24 ha da offrire:

La nuova evoluzione di FieldSENSE su PS5, Xbox Series X|S e PC offre un maggiore realismo sul campo grazie alle novità e ai miglioramenti apportati a migliaia di animazioni di placcaggio, sequenze di presa e nuovi tipi di passaggio.

Una serie di miglioramenti alle basi del football che riguardano il blocco, il percorso del portatore di palla, il processo decisionale del quarterback e i comportamenti dei defensive back rappresentano una sfida autentica sulle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC.

La tecnologia EA SPORTS SAPIEN su PS5, Xbox Series X|S e PC ricostruisce lo scheletro dei personaggi per una maggiore definizione e variazione dei corpi sul campo, e per migliorare la fluidità dei movimenti atletici.

La modalità Superstar , amata dai fan, torna sulle piattaforme PS5, Xbox Series X|S e PC, con una serie di funzionalità rinnovate che inizia con la NFL Scouting Combine e continua con minigiochi settimanali, obiettivi e feedback di gioco; il nuovissimo Superstar Showdown permette di continuare a far progredire l'avatar in una frenetica modalità 3v3 giocando insieme agli amici.

La modalità Franchise presenta aggiornamenti nelle versioni PS5, Xbox Series X|S e PC, come l'attesissimo ritorno del Training Camp abbinato a minigiochi stagionali, mentre i nuovi strumenti per il commissario, i generatori di draft e il miglioramento degli scambi danno ai giocatori un maggiore controllo sulla loro NFL Franchise.

In Madden Ultimate Team , un nuovo flow per gli utenti e un'esperienza semplificata aiutano i giocatori a navigare in sette stagioni complete di contenuti, la prima delle quali è già in corso.

Madden NFL 24 Mobile Football torna per la sua decima stagione d'azione con un'esperienza NFL autentica e coinvolgente, accessibile ovunque e in qualsiasi momento. I giocatori potranno divertirsi grazie a una serie di miglioramenti, tra cui il ritorno dei playbook e degli allenatori NFL sbloccabili, oltre a una serie di miglioramenti del design visivo per i dispositivi mobili. Scarica subito Madden NFL 24 Mobile Football dall' Apple App Store o dal Google Play store.

