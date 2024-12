VBTV - NUOVA OFFERTA CYBER WEEK

VBTV LANCIA UNA NUOVA IMPERDIBILE OFFERTA IN OCCASIONE DELLA CYBER WEEKTUTTO IL MEGLIO DELLA PALLAVOLO A METÀ PREZZO

VBTV, la piattaforma ufficiale di streaming live OTT di Volleyball World, continua a sorprendere gli appassionati di pallavolo con una nuova, imperdibile promozione dedicata alla Cyber Week 2024.

Dal 2 all’8 dicembre 2024, sarà possibile ricevere uno sconto del 50% sui pacchetti mensili per i primi tre mesi.

Come fare? Basta registrarsi sul sito vb.tv e inserire al checkout il codice promo: CYBER50

Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per seguire le stelle del volley mondiale e tifare per la squadra del cuore a un prezzo mai visto!

