Il momento più atteso e amato del mese di novembre è arrivato: la Cyber Week è alle porte, e per l’occasione VBTV, piattaforma ufficiale di streaming live OTT di Volleyball World, ha pensato a uno sconto imperdibile per tutti gli appassionati di pallavolo.



Per un periodo limitato, dal 26 novembre al 2 dicembre, VBTV offre a tutti gli utenti la possibilità di acquistare un abbonamento annuale con uno sconto del 30% .Come? Basta registrarsi sul sito vb.tv e inserire al checkout il codice promo CYBERVOLLEY30Un’occasione unica per non perdere l’opportunità di vivere al massimo tutte le emozioni della pallavolo!

Altre News per: vbtvtempocyberweek