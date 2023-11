Offerte imperdibile per la Black Cyber Week

Wacom, azienda leader mondiale nella produzione di tavolette grafiche e prodotti per grafica, svela le sue attesissime offerte della Black Cyber Week, offrendo i migliori prezzi dell'anno su una selezione di prodotti pensati per tutti i professionisti e gli appassionati di grafica. È questo dunque il momento migliore per iniziare a pensare ai regali di Natale, acquistandoli al miglior prezzo. Di seguito i prodotti in promozione per la Black Cyber Week!







Disponibile su Wacom estore e Amazon a 599.90 €









Disponibile su Wacom estore a 1.499,90 €









Disponibile su Wacom estore e Amazon a 219,91 €









Disponibile su Wacom estore e Amazon a 1.999,90 €









Disponibile su Wacom estore e Amazon a 49,90 € anche nella versione Wacom Intuos small Bluetooth Pistachio.

Altre News per: offerteimperdibileblackcyberweek