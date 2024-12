FORTNITE - Arriva L’Isola dei Paguri

Da un’idea di IDNTT+, società che realizza videogiochi ed esperienze digitali di intrattenimento, l’Isola dei Paguri by Cicciogamer89 unisce - per la prima volta in Italia - le meccaniche di gioco del battle royale di Epic Games con la fanbase di uno dei più famosi content creator italiani

È il videogioco che dal 2017 continua a rivoluzionare il gaming market globale, un fenomeno mai visto prima da oltre 220 milioni di giocatori mensili. Sin dall’uscita si è costantemente evoluto, arrivando ad abbracciare tutte le console di gioco esistenti: PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch, ma anche smartphone e tablet. È Fortnite, il videogame sviluppato dalla software house americana Epic Games, un battle royale da 100 giocatori connessi in contemporanea, paracadutati su un’isola con l’obiettivo di essere l’ultimo giocatore a sopravvivere in una vasta mappa ricca di armi e fortificazioni.

Fortnite in breve tempo è diventato un vero e proprio fenomeno pop , grazie anche ad innumerevoli collaborazioni illustri. Eminem, Ariana Grande e Travis Scott sono solo alcuni dei nomi della musica che si sono esibiti, letteralmente, sui lidi virtuali del gioco. E non mancano i crossover basati su universi fantastici come quelli di Star Wars, Marvel e Netflix, oppure le collaborazioni con brand come Nike. Unendo le potenzialità dell’ultima versione di Unreal Engine 5.3, il motore grafico di Epic Games, con lo stile e lo storytelling inconfondibile di Cicciogamer89, IDNTT+ annuncia ufficialmente l’arrivo de “ L ’ Isola dei Paguri by CICCIOGAMER89 ”, una mappa tutta nuova realizzata in Fortnite e ispirata al famoso content creator.

Cicciogamer89 , al secolo Mirko Alessandrini , vanta - solo su Youtube - oltre 3,6 milioni di iscritti al canale, l’impressionante numero di 1,6 miliardi di visualizzazioni e il record di 120.000 utenti contemporanei connessi in una diretta, diventando così il 1° streamer italiano e il 10° al mondo su Fortnite. Da sempre punto di riferimento per giocatori di ogni genere e grado, gli appuntamenti fissi in cui mostra le sue abilità e si diverte con la sua folta e attiva community sono diventati un vero must.

Le location e il gameplay dell’esclusiva mappa sono, infatti, ispirati ai tratti distintivi del creator: dal promontorio Paguro, che richiama il mollusco simbolo e mascotte del suo canale, fino al food truck, negozio in-game dove acquistare risorse ed equipaggiamento. Ammiccando al progetto culinario avviato nel 2023 (I Burger di Cicciogamer89), la valuta in-game sono proprio i panini , ottenibili esplorando lo scenario, completando sfide che prevedono la raccolta degli stessi ingredienti o anche grazie a scontri diretti con una squadra avversaria.

L ’ Isola dei Paguri by CICCIOGAMER89 vanta una conformazione ad atollo con ben 4 diversi biomi, a cominciare da quello esterno che funge da barriera corallina. La parte interna è invece composta da una fitta vegetazione al pari di una giungla a tutti gli effetti, per poi diventare via via una radura che porta alla Montagna Paguro, dove si trova un misterioso vascello pirata.

Mirko ha utilizzato la sua profonda conoscenza del gioco e dei gusti dei giocatori per creare un’esperienza videoludica nuova, profonda e originale, in grado di divertire non solo la sua community, ma anche tutti gli appassionati di Fortnite. Il confronto tra creator e team di sviluppo è stato costante, tutti i dettagli sono stati curati con attenzione maniacale e le meccaniche di gameplay sono state progettate per creare partite appassionanti in team da 3 giocatori. Per i più curiosi, non mancheranno gli easter egg.

La battaglia a suon di hamburger è ora disponibile su Fortnite: per scendere in campo basta avviare il gioco e cercare l’ Isola dei Paguri by Cicciogamer89 con il codice: 0014-5620-0646 . Pochi i passi per essere catapultati su un’isola virtuale che, per la prima volta in Italia , rende il giocatore parte attiva del gioco stesso e lo mette in connessione diretta con la community e il creator tanto amato. Cicciogamer89, con la sua isola, assume così il ruolo di medium stesso, diventando parte integrante della storia oltre che narratore, ingaggiando i giocatori in modo del tutto inedito.

Il trailer di lancio dell’Isola dei Paguri è ora disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=jf8v7bjulMg

PERIFERICHE PER PC RAZER | FORTNITE - Razer, il leader globale nel lifestyle gaming e Epic Games, azienda leader nell’intrattenimento interattivo e studio dietro Fortnite.COSA: Vinci ancora prima di lanciarti e trasforma il tuo setup in un’atmosfera da OG Battle Bus con la nuova collezione Razer | Fortnite, le periferiche gaming per PC con licenza ufficiale Fortnite.

Fortnite - Khaby Lame debutta nel Capitolo 4, Stagione 4: “Ultima Spiaggia” - Oggi Khaby Lame – il più seguito content creator su TikTok con 161,8 milioni di follower – debutta ufficialmente nel mondo del gaming e lo fa con un ruolo da protagonista nell’ultima stagione di Fortnite , il celebre titolo di Epic Games.L’ingresso di Khaby in Fortnite coincide con il lancio del Capitolo 4, Stagione 4: Ultima Spiaggia, ambientato nel contesto di una grande rapina, che metterà a disposizione dei giocatori il personaggio di Khaby, espressioni virali e oggetti cosmetici.

ACTIMEL IMMUNITY STATION: SUPPORTA I GIOCATORI SU FORTNITE - IMMUNITY STATION DI ACTIMEL: UN SUPPORTO PER LE DIFESE DEI GIOCATORI SU FORTNITE Actimel è atterrato su Fortnite con Immunity Station, una gigantesca astronave a marchio Actimel, che fino al 15 maggio supporterà le difese dei giocatori con le pozioni "scudo" Actimel, marchio di Danone che sostiene da oltre 25 anni il sistema immunitario grazie alle vitamine B6 e D, ha scelto di approdare su Fortnite per offrire un'ulteriore spinta alla difesa dei giocatori e dei loro personaggi.