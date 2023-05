ACTIMEL IMMUNITY STATION: SUPPORTA I GIOCATORI SU FORTNITE

IMMUNITY STATION DI ACTIMEL: UN SUPPORTO

PER LE DIFESE DEI GIOCATORI SU FORTNITE

Actimel è atterrato su Fortnite con Immunity Station, una gigantesca astronave a marchio Actimel, che fino al 15 maggio supporterà le difese dei giocatori con le pozioni "scudo"

Actimel, marchio di Danone che sostiene da oltre 25 anni il sistema immunitario grazie alle vitamine B6 e D, ha scelto di approdare su Fortnite per offrire un'ulteriore spinta alla difesa dei giocatori e dei loro personaggi. Fino al 15 maggio, sarà disponibile su Zombie Hunter, una delle mappe di tendenza di Fortnite, la Immunity Station di Actimel, al cui interno i giocatori potranno ricaricare i loro personaggi con una pozione scudo extra. Questa esperienza Fortnite è stata creata in modo indipendente e non è sponsorizzata, approvata o amministrata da Epic Games, Inc.

I giocatori troveranno infatti, ben visibile al centro della mappa di Fortnite, la Immunity Station, la stazione spaziale di Actimel che aiuterà i giocatori e i loro personaggi a sopravvivere più a lungo. La funzione implementata dal marchio darà ai giocatori una protezione, sotto forma di aura, di 30 secondi di immunità in più rispetto alle pozioni classiche.

"Siamo davvero entusiasti di essere entrati nel mondo di Fortnite con questa iniziativa. Abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di coinvolgimento, per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente - afferma Jordi Guitart, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia, - la nostra bottiglietta Actimel è da sempre sinonimo di protezione, difesa e forza, tutte caratteristiche che gli utenti di Fortnite hanno apprezzato una volta entrati nella Immunity Station. A sostegno di questo progetto e in parallelo con altri Paesi europei, abbiamo dato il via in Italia a una campagna di comunicazione rivolta al mondo social."

A svelare tutti i dettagli dell’iniziativa è stato il content creator CiccioGamer89, uno degli youtuber più famosi d'Italia, con oltre 3.6 milioni di iscritti, che in diretta dal suo canale YouTube (https://t.ly/kS5e), martedì 18 aprileha illustrato tutte le caratteristiche della nuova Immunity Station, mostrando ai giocatori come ottenere una dose di energia e difesa sotto forma di pozione scudo.

"Sono davvero felice di aver contribuito a questa importante campagna in collaborazione con Actimel - affermaMirko Alessandrini, alias Cicciogamer89 - l'Immunity Station di Actimel è un alleato concreto delle difese anche nel mondo del gioco, sia che siate circondati da un'orda di zombie sia che vi troviate nel mezzo di una battaglia decisiva".

Per massimizzare la portata della campagna, Actimel ha previsto l'attivazione di diversi touchpoint a supporto dell'iniziativa. Si tratta principalmente di touchpoint digitali volti ad amplificare la portata del pubblico target. La campagna di comunicazione è inoltre supportata tramite la distribuzione di due contenuti video, uno da 20" e uno da 6", diffusi sia su YouTube che sui principali canali social con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giocatori e invitarli a provare personalmente la novità sulla mappa.

Altre News per: actimelimmunitystationsupportagiocatorifortnite