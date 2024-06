PERIFERICHE PER PC RAZER | FORTNITE

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming e Epic Games, azienda leader nell’intrattenimento interattivo e studio dietro Fortnite.

COSA: Vinci ancora prima di lanciarti e trasforma il tuo setup in un’atmosfera da OG Battle Bus con la nuova collezione Razer | Fortnite, le periferiche gaming per PC con licenza ufficiale Fortnite.

Sulla base di un accordo mediato da IMG, la collezione Razer | Fortnite comprende quattro periferiche di gioco per PC di Razer ispirate agli iconici Battle Bus e Supply Llama di Fortnite. Ogni prodotto viene fornito con un cosmetico in-game che può essere richiesto tramite una redemption card presente all’interno della confezione.

Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition:

Spara e centra il bersaglio con un mouse ergonomico, senza fili e ultraleggero, incredibilmente comodo da impugnare. Clicca sulle teste e fai i 90° a piacimento con una risposta di livello pro.

Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition è dotato anche del piccone Cliffhanger.

Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition:

Vai di turbo build come un boss con una tastiera meccanica RGB avanzata dotata di 6 tasti macro. Tutto questo senza perdere un colpo grazie agli switch fluidi e silenziosi.

Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition è dotata anche del piccone Demon Skull.

Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition:

Le Tracce Jam colpiscono in modo diverso con un suono potente e una maggiore immersione in un paio di cuffie RGB leggere e ultra-comode. Le Razer Kraken V3 X dispongono, inoltre, di un microfono cristallino per comunicare senza problemi con la tua squadra.

Le Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition vengono fornite anche con il Glider Raptor.

Razer Goliathus Extended Chroma - Fortnite Edition:

Illumina il tuo setup con un tappetino per mouse ampio e morbido, dotato di un’esclusiva illuminazione a LED sui bordi alimentata da Razer Chroma™ RGB. Segui gli avversari in modo impeccabile grazie a una superficie ottimizzata per velocità e precisione.

Il Razer Goliathus Extended Chroma - Fortnite Edition viene fornito anche con il Glider Dauntless Dragon.

Per maggiori informazioni, visitare qui

PERCHÉ: Razer collabora con Epic Games per migliorare l’esperienza di Fortnite. Immergiti nel coinvolgente mondo di Fortnite con le periferiche per PC di Razer, meticolosamente realizzate per garantire comfort e precisione.

QUANDO: Disponibile

DOVE: Razer.com, RazerStore e rivenditori selezionati