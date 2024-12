Chi è Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024: età, lavoro, miss italia e curiosità

Zeudi Di Palma sembra essere una nuova concorrente del Grande Fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo i cali di ascolti registrati a novembre 2024, il programma introduce nuovi volti per coinvolgere maggiormente il pubblico di Canale 5. Sebbene la partecipazione di Zeudi non sia ancora ufficiale, l'interesse per la modella campana è già alto.

Nata a Napoli il 2 novembre 2001, Zeudi Di Palma ha 23 anni. Del segno dello Scorpione, ha intrapreso una carriera come modella iniziando a sfilare a soli 12 anni. Nel 2021 ha conquistato il titolo di Miss Italia, un traguardo che l’ha proiettata nel mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria, si è dedicata alla televisione, debuttando come co-conduttrice nel programma Big Show su Canale 5.

La modella di Scampia ha sempre cercato di dimostrare di essere molto più di un volto noto, completando il liceo scientifico e conseguendo la laurea in Sociologia presso l'Università Federico II di Napoli. Il suo nome ha un significato particolare: scelto dai genitori in omaggio all’attrice Zeudi Araya, deriva dal greco e significa "sacra a Zeus".

La vita privata di Zeudi è caratterizzata da sacrifici e determinazione. Cresciuta dalla madre Maria Rosaria insieme ai suoi fratelli, ha raccontato di essere stata abbandonata dal padre all'età di due anni. Nonostante le difficoltà, ha costruito una carriera e una vita che racconta di passione e riscatto.

Sul suo profilo Instagram ufficiale, @zeudidipalma, la modella condivide momenti legati ai viaggi e alla sua vita professionale. Prima del possibile ingresso nella Casa del GF, il suo account conta quasi 35mila follower. Non ci sono informazioni certe sulla sua situazione sentimentale, lasciando il mistero aperto per i fan.

Con il suo fascino e la sua storia, Zeudi Di Palma potrebbe essere una delle protagoniste più interessanti della nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello 2024: Clayton Norcross eliminato, nuove nomination e tensioni in Casa - Nella quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda sabato 23 novembre su Canale 5, Clayton Norcross è stato eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini. L'attore, noto per il ruolo di Thorne in "Beautiful", era in nomination insieme ad Amanda Lecciso, Alfonso D'Apice, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato si confessa, polemiche e sostegno in diretta - Nelle ultime settimane, Lorenzo Spolverato è stato al centro dell'attenzione al Grande Fratello, sia per la sua relazione con Shaila Gatta, definita "la coppia" di questa edizione, sia per comportamenti e conflitti che hanno rivelato un lato aggressivo del suo carattere.

Grande Fratello domina gli ascolti tv superando Sinner nelle Nitto ATP Finals - Nella serata di martedì 12 novembre 2024, il reality show "Grande Fratello" su Canale 5 ha conquistato la leadership degli ascolti televisivi, attirando 2.313.000 spettatori e registrando uno share del 17,9%. Questo risultato segna un incremento rispetto al 17% di share ottenuto nella puntata precedente.