Beppe Grillo annuncia un messaggio speciale: richiamo alle origini del M5S

In un'intervista a 'La Verità', Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto, ha dichiarato: "Questa iniziativa è figlia di un fallimento elettorale dopo l'altro. Hanno pubblicato quanti sono, anzi quanti dovrebbero essere, gli iscritti: sono dimezzati rispetto a quando sono uscito, tre anni fa.

Questa gestione dall'alto non funziona, è in declino. Il M5s è nella vecchiaia avanzata. Questo evento certifica la fine di un sogno. Mi sembra l'eclisse finale" . Ha inoltre criticato la direzione attuale del movimento, definendolo "un partito respingente, esclusivo e non inclusivo, con mille mandati e il potere concentrato in una sola persona". Secondo Casaleggio, l'obiettivo di Giuseppe Conte potrebbe essere quello di candidarsi alla segreteria del Partito Democratico.

M5S: Beppe Grillo Richiede la Ripetizione del Voto dell'Assemblea Costituente - Beppe Grillo ha formalmente richiesto la ripetizione del voto dell'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il garante ha inviato una richiesta ufficiale per una nuova votazione. L'entourage del co-fondatore del M5S ha confermato l'indiscrezione all'Adnkronos, precisando che la richiesta è stata inoltrata oggi.

M5S: Giuseppe Conte riguarda la questione Beppe Grillo - Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle (M5S), ha dichiarato che la questione legata al mancato rinnovo della collaborazione con Beppe Grillo è marginale rispetto al processo costituente che il Movimento sta attraversando. Durante il collegamento al CasaCorriere Festival 2024 a Napoli, ha sottolineato che il M5S è attualmente concentrato su questo importante processo e non sulle controversie interne.

Beppe Grillo e Giuseppe Conte: Scontro sui contratti e la comunicazione nel M5S - Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha annunciato che non rinnoverà il contratto da 300mila euro al fondatore del movimento, Beppe Grillo. La decisione è stata comunicata nel nuovo libro di Bruno Vespa, "Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo", che sarà pubblicato il 30 ottobre.