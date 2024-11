M5S: Beppe Grillo Richiede la Ripetizione del Voto dell'Assemblea Costituente

Beppe Grillo ha formalmente richiesto la ripetizione del voto dell'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il garante ha inviato una richiesta ufficiale per una nuova votazione. L'entourage del co-fondatore del M5S ha confermato l'indiscrezione all'Adnkronos, precisando che la richiesta è stata inoltrata oggi.

L'Assemblea Costituente, tenutasi il 23 e 24 novembre, ha visto la partecipazione di oltre 88.000 iscritti chiamati a esprimersi su temi cruciali per il futuro del Movimento. Tra le questioni affrontate, l'eliminazione del ruolo del Garante, attualmente ricoperto da Grillo, e la modifica del limite dei due mandati per gli eletti. La consultazione ha registrato una partecipazione significativa, con oltre il 60% degli aventi diritto al voto che ha preso parte alle votazioni.

La richiesta di Grillo di ripetere il voto potrebbe influenzare l'iter delle modifiche statutarie e la struttura interna del Movimento. Secondo le attuali disposizioni statutarie, il Garante ha la facoltà di richiedere la ripetizione della votazione, che sarebbe considerata valida solo se partecipasse alla votazione almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto al voto.

La decisione di Grillo di avanzare questa richiesta riflette le tensioni interne al Movimento 5 Stelle e le divergenze sulle direzioni future. Il presidente Giuseppe Conte ha recentemente dichiarato che, qualora l'Assemblea Costituente dovesse orientarsi verso una traiettoria politica opposta a quella da lui proposta, sarebbe disposto a fare un passo indietro.

La situazione attuale del M5S mette in luce le sfide interne che il Movimento sta affrontando nel tentativo di rinnovarsi e adattarsi alle dinamiche politiche in evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come si evolverà la struttura interna del Movimento e quale sarà il suo posizionamento nel panorama politico italiano.

M5S: Toninelli e Borrè criticano la Costituente e prevedono azioni legali - Danilo Toninelli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e membro del Collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche riguardo all'Assemblea costituente che ha deciso di eliminare la figura del garante, Beppe Grillo.

Conclusa l'Assemblea Costituente M5S: alta partecipazione e voto sui temi chiave - Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha raggiunto un momento cruciale con la conclusione dell'Assemblea Costituente, denominata "Nova", tenutasi il 23 e 24 novembre 2024 presso il Palazzo dei Congressi di Roma. L'evento ha visto una partecipazione significativa, con lunghe code all'ingresso, evidenziando l'entusiasmo e l'impegno degli iscritti nel plasmare il futuro del movimento.

M5S: contestazioni all'apertura di Nova, tensioni durante l'intervento di Conte - L'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle, denominata "Nova", ha preso il via oggi al Palazzo dei Congressi di Roma, attirando numerosi partecipanti. L'evento, concepito per delineare il futuro del movimento, ha visto l'intervento iniziale del presidente Giuseppe Conte.