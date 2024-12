Sciopero generale Volkswagen in Germania: proteste contro tagli salariali e licenziamenti

A partire da lunedì 2 dicembre 2024, tutti gli stabilimenti Volkswagen in Germania saranno interessati da scioperi di avvertimento indetti dal sindacato IG Metall. Questa mobilitazione nasce in risposta alla proposta dell'azienda di ridurre i salari del 10% e alla possibilità di chiusura di tre impianti nel Paese, misure che Volkswagen ritiene necessarie per affrontare la concorrenza cinese e il calo della domanda europea.

Il sindacato ha espresso forte opposizione a queste iniziative, sottolineando che rappresentano una rottura con le pratiche aziendali degli ultimi decenni. IG Metall ha dichiarato che gli scioperi potrebbero intensificarsi se non si raggiungerà un accordo soddisfacente nel prossimo incontro con la direzione, previsto per il 9 dicembre.

Volkswagen ha comunicato di essere pronta a gestire l'impatto degli scioperi, adottando misure per garantire la continuità delle forniture e minimizzare le ripercussioni su clienti e partner. Un portavoce dell'azienda ha affermato: "Vogliamo minimizzare il più possibile l'impatto dello sciopero sui nostri clienti, sui nostri partner e sui nostri impianti industriali".

