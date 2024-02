Volkswagen e Bmw richiamano migliaia di auto negli Usa, ecco perchè

Le case automobilistiche tedesche Volkswagen e BMW hanno annunciato il richiamo di centinaia di migliaia di automobili negli Stati Uniti a causa di problemi di sicurezza. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha ordinato il richiamo di un totale di 261.257 automobili della Volkswagen e della sua controllata Audi, oltre a 79.670 vetture BMW.

Volkswagen e BMW richiamano oltre 340.000 auto negli USA per rischi di sicurezza

Il problema identificato nelle auto della Volkswagen e Audi riguarda la pompa del serbatoio del carburante, che presenta un rischio aumentato di incendio. Le officine autorizzate procederanno alla sostituzione gratuita della pompa per i proprietari coinvolti. Per quanto riguarda BMW, il richiamo è stato emesso a causa di un difetto nell'impianto frenante che potrebbe allungare lo spazio di frenata e compromettere il funzionamento dei sistemi di controllo stabilità ABS e DSC. Anche in questo caso, le riparazioni saranno effettuate gratuitamente dalle officine.

Questi richiami arrivano in un momento in cui il mercato statunitense rappresenta una quota significativa delle vendite per entrambe le case automobilistiche. Nel corso dell'ultimo anno, il Gruppo Volkswagen ha consegnato circa 993.100 veicoli in Nord America, registrando un incremento di quasi il 18%, mentre BMW ha venduto 395.741 automobili negli Stati Uniti, con un aumento del 9% rispetto all'anno precedente.