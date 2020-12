Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Presentato a dicembre 2019 come concept, il robot caricabatterie per auto elettriche di Volkswagen ha appena compiuto un passo avanti nel prendere forma. Il prototipo è abbastanza vicino all'estetica che è stata presentata lo scorso anno. Troviamo le stesse forme generali e soprattutto un paio di occhi animati su uno schermo. Per finire di dare un'aria vivace e amichevole al suo robot, il gigante automobilistico ha aggiunto piccoli effetti sonori direttamente da una galassia lontana, molto lontana.

Ancora senza nome, il robot Volkswagen lavora in modo trasparente per l'automobilista. Tutto quello che deve fare è parcheggiare il suo veicolo. L'auto o il suo autista possono quindi richiedere una ricarica. La comunicazione tra l'auto e il robot avviene utilizzando lo standard V2X .Il robot lascerà la sua docking station, si avvicinerà all'auto con una batteria mobile, la collegherà al veicolo elettrico e poi si addormenterà silenziosamente. Smetterà quando la tua auto sarà ricaricata o quando vorrai partire.Autonomo, questo piccolo droide è in grado di muoversi nella sua area di servizio, tenendo conto di eventuali pedoni e altre auto.La domanda ora è sapere quando Volkswagen intende distribuire ampiamente il suo robot? Lo integrerà nelle sue reti di ricarica rapida europee o americane? Perché il problema della ricarica delle auto elettriche è alto. Mentre la maggior parte degli utenti "fa rifornimento" a casa o nelle stazioni vicino alle loro case, è essenziale aumentare il numero di stazioni accessibili e facilitare la ricarica in modo che la scelta di un veicolo elettrico sia sempre meno restrittiva. Questo robot è la soluzione definitiva? Non ne siamo sicuri, ma ha il merito di essere carino.

Vedi anche : autoelettricavolkswagensvelaprototiporicaricarle