Vicenza: ultraleggero precipita sul cimitero, ferito pilota di 52 anni

Ad Asiago, in provincia di Vicenza, un ultraleggero è precipitato nella mattinata di oggi, domenica 1 dicembre, schiantandosi contro il muro perimetrale di un cimitero. L'incidente ha coinvolto un uomo di 52 anni, pilota dell'aereo, che è rimasto ferito ed è stato soccorso dai vigili del fuoco.

Le operazioni di recupero sono state condotte con l'ausilio di un'eliambulanza, che ha trasferito l'uomo in codice rosso all'ospedale di Vicenza per le cure necessarie. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e le verifiche utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Anello Incastrato al Dito: Intervento dei Vigili del Fuoco al Pronto Soccorso Pediatrico di Vicenza - Questa mattina, al Pronto Soccorso Pediatrico dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, un adolescente si è presentato con un dito gonfio a causa di un anello di metallo di grosso spessore che non riusciva più a sfilare, provocandogli dolore e disagio. Nonostante i tentativi del personale medico di rimuovere l'anello con gli strumenti a disposizione, il metallo risultava troppo resistente.

Grave incidente sulla Provinciale 500 a Vicenza: un giovane perde la vita, tre feriti - Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 11:30 di oggi, domenica 10 novembre 2024, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, lungo la Strada Provinciale 500. Nello scontro frontale tra una Mercedes station wagon e una Volkswagen Scirocco, un giovane di 24 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche.

Vicenza: tenta di strangolare la moglie e buttarla dal terrazzo, fermato dalla figlia di 15 anni - A Mussolente, Vicenza, un uomo di 39 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e lesioni personali. L'episodio si è verificato domenica notte, quando l'uomo, in preda alla gelosia e sotto l'effetto dell'alcol, ha aggredito la moglie, una donna di 36 anni.