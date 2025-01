Vicenza, 32enne trovato dissanguato: arrestata la fidanzata per omicidio

Arrestata una 36enne a Schio, in provincia di Vicenza, con l'accusa di omicidio dopo la tragica morte del fidanzato, un 32enne di origine nigeriana. La vittima, Kelly Egbon, è stata trovata dissanguata nella notte dell'Epifania nel loro appartamento. La compagna, Queen Eboluele, anch’essa nigeriana, era presente al momento dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti su segnalazione di un vicino di casa che aveva sentito rumori di una lite violenta.

Secondo quanto riportato, la donna avrebbe sostenuto che si trattava di un incidente domestico, affermando che il fidanzato sarebbe caduto su un tavolino di vetro, recidendosi l'arteria femorale. Tuttavia, la versione non ha convinto gli investigatori, che hanno ricostruito i fatti e disposto l’arresto della 36enne. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti, mentre continuano le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.

