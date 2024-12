Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo genitori: benvenuto Enea, l'annuncio sui social

Ultimo ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Enea, con un post su Instagram accompagnato dall’immagine delle impronte di due piedini. Il cantautore romano ha scritto: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto". Il bambino è nato dalla relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo.

La coppia, attualmente a New York, festeggia questo momento speciale dopo che pochi giorni fa Ultimo ha pubblicato la canzone La parte migliore di me, una dedica intensa per il figlio in arrivo. Tra i primi a celebrare l’evento ci sono stati i familiari. La madre di Ultimo, Anna Sanseverino, ha condiviso un messaggio affettuoso sui social: "30 novembre 2024. Sei il battito più dolce di questa canzone chiamata famiglia". Anche il fratello Lorenzo Moriconi e Rebecca Jewel Manenti, sorella di Jacqueline, hanno espresso la loro gioia con messaggi pieni d’affetto.

Sui social non sono mancati gli auguri di amici e colleghi. Francesco Totti, grande fan del cantante, ha dedicato parole di affetto. Tra i messaggi di congratulazioni spiccano quelli di Alessandra Amoroso e Simona Ventura, che ha scritto: "Benvenuto Enea, complimenti a mamma e papà".

Curiosamente, il nome del bambino era stato svelato in anticipo da Antonello Venditti durante un’apparizione a Domenica In. Ospite in studio, il cantautore aveva menzionato Enea, anticipando involontariamente la scelta della coppia.

Ultimo e Jacqueline hanno reso pubblica la loro relazione nel 2021. In diverse occasioni il cantautore ha espresso il suo amore per lei, dedicandole brani come Quel filo che ci unisce e il videoclip di Altrove, dove i due sono protagonisti. La loro storia, nata attraverso amici comuni, è cresciuta nel tempo, portando ora alla gioia della nascita di Enea.

