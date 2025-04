Papa Francesco, funerali oggi a San Pietro e corteo a Santa Maria Maggiore per l'ultimo saluto

È il giorno dei funerali di Papa Francesco, dopo il lungo omaggio di circa 250mila fedeli dal 23 aprile. Le esequie iniziano oggi, sabato 26 aprile, alle 10.00 sul sagrato della Basilica di San Pietro, dove per tutta la notte è stato custodito il feretro del Santo Padre. Terminata la cerimonia, il corteo funebre accompagnerà la salma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove Francesco riposerà per sempre.

Il rito seguirà un ordine semplificato, come stabilito un anno fa da Bergoglio nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La solenne messa esequiale sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Con i funerali iniziano anche i Novendiali, i nove giorni di messe in suffragio. Dopo la cerimonia, il feretro passerà dalla Porta del Perugino per il corteo a passo d’uomo verso Santa Maria Maggiore, con arrivo previsto intorno alle 13.

Il carro funebre sarà scoperto per permettere ai fedeli di vedere la bara. Non sarà consentito seguire il corteo a piedi; il percorso sarà delimitato da transenne e alcuni cardinali e parenti seguiranno in auto. Il corteo attraverserà luoghi simbolici di Roma: Galleria Pasi, ponte, Corso Vittorio, Piazza Venezia, Fori Imperiali, via Labicana, via Merulana fino a Santa Maria Maggiore. La tumulazione, non aperta al pubblico, avverrà nella navata laterale tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, secondo le volontà testamentarie del Papa, espresse nel 2022, che prevedono una tomba semplice con l'iscrizione "Franciscus".

All'arrivo a Santa Maria Maggiore, Bergoglio sarà accolto da un gruppo di poveri. La tomba sarà visitabile da domenica 27 aprile, dalle 7.00. Oltre 160 delegazioni parteciperanno ai funerali, con la presenza del presidente italiano Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni, dei presidenti di Senato e Camera, del presidente della Corte Costituzionale, del vicepremier Antonio Tajani e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

Tra i leader internazionali arrivati a Roma figurano l’ex presidente americano Donald Trump con la moglie Melania, il primo ministro ungherese Viktor Orban e il presidente francese Emmanuel Macron con la consorte Brigitte. Radio Vaticana e Vatican News trasmetteranno la cerimonia in 15 lingue, comprese quattro lingue dei segni, con riprese curate dal Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media.

Zelensky a Roma per i funerali di Papa Francesco, possibile incontro con Trump

Volodymyr Zelensky è giunto questa mattina a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. A confermare la presenza del presidente ucraino e della first lady Olena Zelenska è stato il portavoce Sergei Nykyforov, dopo che nella serata precedente Zelensky aveva espresso incertezza sulla sua partecipazione a causa di impegni militari urgenti a Kiev.

Donald Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: atterrato a Fiumicino, soggiorno a Villa Taverna

Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One è atterrato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci alle 22.

Papa Francesco: la vita e il pontificato raccontati nel rogito deposto nella bara

Papa Francesco ha lasciato "una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale".