Papa Francesco, migliaia in fila a San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefice argentino

Una folla imponente ha reso omaggio a Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, dove è stata allestita la camera ardente con la salma del Pontefice scomparso il 21 aprile all’età di 88 anni. Solo nella giornata di ieri, secondo il portavoce vaticano Matteo Bruni, 19.430 persone sono passate davanti al feretro tra le 11 e le 19.30. I flussi sono continuati anche durante la notte, con lunghe file fino a tarda sera. Oggi la camera ardente resterà aperta almeno fino a mezzanotte, mentre domani chiuderà alle 19, un’ora prima della sigillatura della bara in preparazione del funerale.

Numerosi i pellegrini accorsi da ogni parte del mondo: tra loro un prete americano dal Maryland, famiglie italiane con bambini, e visitatori stranieri giunti per partecipare a un momento ritenuto storico. La sepoltura avverrà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, davanti alla cappella Paolina, dove già sono iniziati i lavori per la tomba.

Il rito di chiusura della bara sarà presieduto domani sera alle 20 dal cardinale Kevin Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, secondo l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. All'interno della bara saranno deposte una borsa contenente le monete commemorative del pontificato e un tubo metallico con il rogito, documento che narra i momenti salienti del pontificato. Il volto del Papa sarà coperto da un velo.

I funerali si svolgeranno sabato alle 10 in Piazza San Pietro. Sono attese tra le 200.000 e le 250.000 persone, ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Fabrizio Ciciliano. Verranno installati maxi schermi in via della Conciliazione, piazza Pia e piazza Risorgimento per consentire a tutti di seguire la cerimonia.

Alla celebrazione parteciperanno rappresentanti istituzionali da tutto il mondo. Oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è attesa la presenza del presidente statunitense Donald Trump con la moglie Melania, della ministra russa della Cultura Olga Lyubimova, e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Presenti anche Emmanuel Macron, Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna, il premier britannico Keir Starmer con il principe William, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e l’ex cancelliere Olaf Scholz. Per le istituzioni europee parteciperanno Roberta Metsola, Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Annunciata anche la presenza del presidente argentino Javier Milei e di quello brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva.

I rosari per il Papa, iniziati ieri sera sul sagrato della Basilica mariana, proseguiranno fino a domani, con il momento conclusivo previsto all’interno della Basilica stessa.

Papa Francesco e il misterioso benefattore per la sepoltura: tra le ipotesi spunta Berlusconi

Chi ha finanziato la sepoltura di Papa Francesco nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore? Nel testamento reso pubblico dalla sala stampa vaticana si fa riferimento a spese destinate alla preparazione della tomba, ma il nome del benefattore resta ignoto.

Papa Francesco, la salma esposta a San Pietro fino a venerdì: sabato i funerali, attese oltre 200mila persone

La salma di Papa Francesco sarà esposta nella Basilica di San Pietro da mercoledì 23 a venerdì 25 aprile per consentire ai fedeli l’ultimo omaggio.

Papa Francesco, salma esposta a San Pietro: attesi 250mila fedeli per l'ultimo saluto

La salma di Papa Francesco sarà esposta da oggi nella Basilica di San Pietro per consentire l’omaggio dei fedeli in vista dei funerali previsti per sabato 26 aprile.