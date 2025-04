Aurora Ramazzotti e l'ansia da telecamera: Mi rivedo vulnerabile e ricordo le mie crisi

Aurora Ramazzotti ha condiviso un momento personale con i suoi follower, parlando della paura del giudizio e dell'ansia legata al ritorno in televisione. In una serie di storie su Instagram, la conduttrice ha raccontato quanto sia difficile per lei accettare la propria immagine sullo schermo.

“Ho partecipato a un programma televisivo divertente”, ha scritto Ramazzotti a corredo di un selfie. “Era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile. Oggi non mi piacevo, a chi non succede”. Figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora ha spiegato di aver ricordato il motivo per cui la tv l’ha sempre attratta, ma anche quanto le costasse emotivamente. “Vedersi in televisione è come vedersi vulnerabili, quasi nudi nonostante trucco e costumi. Non hai controllo sul modo in cui gli altri ti guardano”.

Ramazzotti ha poi parlato delle crisi vissute in passato, dell'impatto che avevano sul suo comportamento e di come ora riesca a gestire quelle emozioni. “Oggi ho accolto quella sensazione senza ignorarla e con gentilezza l’ho allontanata. L’esperienza mi ha insegnato che io sono la peggior giudice di me stessa”.

Ha infine descritto quanto sia complesso accettarsi in un mondo dove domina l’apparenza, aggiungendo: “La cosa più bella è che quelle tempeste si trasformeranno in ventate e poi soffi leggeri di ricordi, solo ricordi di battaglie interiori che ci hanno resi ciò che fieramente siamo”.

