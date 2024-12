Donald Trump sceglie Kash Patel come nuovo capo dell'FBI

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Kashyap "Kash" Patel, un suo stretto collaboratore di 44 anni, come nuovo direttore dell'FBI. Patel, ex procuratore del Dipartimento di Giustizia e critico dichiarato dell'agenzia, è noto per la sua lealtà a Trump e per le sue posizioni controverse riguardo alle operazioni dell'FBI.

Trump ha elogiato Patel definendolo "un brillante avvocato, investigatore e combattente dell'America First", sottolineando il suo impegno nel "denunciare la corruzione, difendere la giustizia e proteggere il popolo americano".

La nomina di Patel, che richiede la conferma del Senato, segnala l'intenzione di Trump di ristrutturare radicalmente l'FBI, un'agenzia che ha spesso criticato durante la sua presidenza. Patel ha precedentemente sostenuto la necessità di ridurre l'autorità dell'FBI e di perseguire aggressivamente le fughe di notizie governative.

Patel ha dichiarato: "È l'onore di una vita essere nominato dal presidente Trump a ricoprire la carica di direttore dell'FBI. Insieme, ripristineremo l'integrità, la responsabilità e l'equa giustizia nel nostro sistema giudiziario e riporteremo l'FBI alla sua legittima missione: proteggere il popolo americano".

La conferma di Patel da parte del Senato sarà un test cruciale per la futura direzione dell'FBI e per l'approccio dell'amministrazione Trump alla riforma delle agenzie federali.

