Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e come vedere il match in tv e streaming

La Lazio torna in campo dopo l'impegno europeo contro il Ludogorets, chiuso con un deludente 0-0 all'Olimpico. Oggi, domenica 1 dicembre, i biancocelesti affrontano il Parma nella 14ª giornata di Serie A, con l'obiettivo di mantenersi vicini alla vetta. La squadra di Baroni è attualmente a un solo punto dal Napoli, capolista del campionato, mentre i ducali, con 12 punti in classifica, cercano un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

La partita si disputerà oggi alle ore 15 allo Stadio Ennio Tardini. Ecco le probabili formazioni per il match:

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia

Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, disponibile sia in streaming attraverso la piattaforma che su smart tv compatibili.

