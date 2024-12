Putin e il rischio nucleare: simulazioni di Newsweek da Londra a Roma

Le minacce nucleari di Vladimir Putin e l'introduzione del nuovo missile "Oreshnik" hanno sollevato preoccupazioni globali. Il magazine americano Newsweek ha simulato gli effetti devastanti di un attacco nucleare russo su città europee come Londra, Parigi, Roma e Berlino, utilizzando le mappe del professor Alex Wellerstein, esperto in tecnologia nucleare.

Simulazione dell'Impatto su Roma

Secondo Newsweek, un attacco con il missile balistico intercontinentale R-36M2, noto come SS-18 Satan, dotato di una testata da 20 megatoni, causerebbe a Roma circa 1.852.110 morti e 1.399.340 feriti. L'esplosione vaporizzerebbe tutto nel raggio di 40 km², colpendo il cuore della città e i quartieri centrali. In un'area di 1.140 km², l'onda d'urto distruggerebbe edifici e innescherebbe incendi, con effetti che si estenderebbero fino al lago di Bracciano a nord e alle porte di Latina a sud, coinvolgendo una superficie totale di circa 9.000 km².

Conseguenze in Altre Città Europee

La simulazione prevede scenari catastrofici anche per altre metropoli europee:

Parigi : 4,9 milioni di morti.

: 4,9 milioni di morti. Londra : 3,9 milioni di morti.

: 3,9 milioni di morti. Madrid : 2,6 milioni di morti.

: 2,6 milioni di morti. Berlino: 2 milioni di morti.

Il Cremlino ha recentemente rivisto la sua dottrina nucleare, riservandosi il diritto di utilizzare armi nucleari in risposta a minacce significative, anche se l'aggressione avviene con armi convenzionali. Questa posizione è stata ribadita da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, sottolineando che la Russia reagirà a qualsiasi azione occidentale considerata "sconsiderata" .

In uno scenario di conflitto globale, gli Stati Uniti potrebbero utilizzare bombe B-83, le più potenti nel loro arsenale, causando circa 1,37 milioni di vittime a Mosca e un numero simile a Pyongyang.

