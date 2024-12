Donald Trump contro tutti: avvertimento ai Brics e scontro con Trudeau sui dazi

Donald Trump si schiera con fermezza su commercio e dazi, confermando la sua linea dura. Il presidente degli Stati Uniti ha affrontato temi cruciali con il premier canadese Justin Trudeau e lanciato un avvertimento diretto ai paesi Brics, tra cui Cina, Russia, Brasile e India, riguardo l'idea di creare una valuta alternativa al dollaro.

Durante un incontro a Mar-a-Lago, Trudeau si è confrontato con Trump dopo che quest'ultimo aveva anticipato l'introduzione di dazi del 25% su prodotti provenienti da Canada e Messico. Trump ha definito il meeting "produttivo", sottolineando i temi discussi, tra cui la crisi del fentanyl, l'immigrazione illegale, accordi commerciali più equi e il massiccio deficit commerciale tra Stati Uniti e Canada. Presenti anche Howard Lutnick, prossimo segretario al Commercio, Doug Burgum, futuro segretario degli Interni, e Mike Waltz, nominato segretario del consiglio di sicurezza nazionale.

Dopo l'incontro, Trump ha pubblicato un post diretto ai Brics su Truth. "L'idea che i Brics possano abbandonare il dollaro senza conseguenze è inaccettabile. Chiediamo a questi paesi un impegno a non creare una valuta alternativa e a non sostenere alcuna altra moneta per sostituire il dollaro statunitense. In caso contrario, saranno soggetti a tariffe del 100% e non potranno accedere al mercato americano. Non c'è possibilità che i Brics sostituiscano il dollaro nel commercio internazionale, e qualsiasi tentativo in tal senso significherà la fine delle relazioni con l'economia statunitense."

Con queste dichiarazioni, Trump ribadisce la centralità del dollaro e la volontà di difendere gli interessi commerciali statunitensi, senza compromessi.

