GP Qatar: doppietta McLaren nella Sprint, Mondiale Costruttori più vicino

La Sprint Race del Gran Premio del Qatar, disputata oggi 30 novembre 2024, ha visto una straordinaria doppietta della McLaren, con Oscar Piastri che ha tagliato per primo il traguardo, seguito dal compagno di squadra Lando Norris. Questo risultato rafforza la posizione della McLaren nel Campionato Costruttori, portando il vantaggio sulla Ferrari a 30 punti.

La gara è stata caratterizzata da un gesto significativo di Norris, che ha permesso a Piastri di conquistare la vittoria all'ultimo giro, nonostante le indicazioni del team di mantenere le posizioni. Questo scambio ha consolidato la leadership della McLaren nel Campionato Costruttori, avvicinando il team al primo titolo dal 1998.

Sul podio è salito anche George Russell della Mercedes, seguito dalle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente quarto e quinto. Lewis Hamilton ha concluso al sesto posto, mentre Max Verstappen, già campione del mondo piloti, ha ottenuto l'ottava posizione.

Con questo risultato, la McLaren ha incrementato il suo vantaggio sulla Ferrari nel Campionato Costruttori, portandosi a 30 punti di distacco. Una doppietta nella gara principale potrebbe garantire alla scuderia di Woking il titolo, che manca dal 1998.

Le qualifiche per la gara principale si terranno alle 19:00, determinando la griglia di partenza per il Gran Premio del Qatar.

