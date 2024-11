Napoli, bimba di 7 anni ferita da un colpo di pistola: il padre confessa lo sparo accidentale

Una bambina di 7 anni è stata ricoverata all'ospedale Villa Betania di Ponticelli, Napoli, con una ferita da arma da fuoco alla spalla. L'incidente è avvenuto nella casa della famiglia a San Giovanni a Teduccio. Inizialmente, la madre aveva dichiarato che la piccola era stata colpita da un proiettile vagante mentre giocava nei giardini vicino all'abitazione.

Le indagini della Squadra Mobile hanno però smontato questa versione. Durante un sopralluogo nell'abitazione, la Polizia Scientifica ha trovato segni di un proiettile su un muro interno, suggerendo che lo sparo fosse avvenuto dentro casa. La madre ha quindi cambiato versione, rivelando che il colpo era partito dalla pistola del padre, un uomo di 46 anni, mentre si trovava nella sala da pranzo. La bambina era in una stanza adiacente quando è stata colpita.

Il padre, inizialmente irreperibile, si è poi presentato a casa e ha ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti. È stato denunciato per lesioni colpose, detenzione illegale di arma da fuoco e aggravanti legate al metodo mafioso. La piccola è attualmente sotto osservazione in ospedale, mentre le autorità continuano a indagare sulle circostanze esatte dell'accaduto.

