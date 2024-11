Simone Rugiati denunciato: lite con vicini e coltello in strada a Milano

Lo chef Simone Rugiati è stato denunciato per possesso di oggetti atti a offendere in seguito a un episodio avvenuto giovedì sera a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, una discussione con due vicini sul balcone del suo locale, il Food Loft situato nella zona di Chinatown, avrebbe portato Rugiati a scendere in strada con un coltello, invitando i vicini a raggiungerlo. La causa del diverbio sarebbero stati i rumori provenienti dal suo ristorante. Uno dei vicini ha registrato un video dell'accaduto.

Il Food Loft, di proprietà di Rugiati, è un locale trendy che funge anche da studio televisivo. In passato, lo chef è stato coinvolto in altre controversie legali. Nel 2017, una sua recensione negativa su un ristorante di Padova ha portato a un'accusa di diffamazione, dalla quale è stato assolto nel 2022.Inoltre, nel 2023, ha denunciato pubblicamente scarse condizioni igieniche in un bar dell'aeroporto di Linate.

Le autorità stanno indagando sull'incidente di Milano per determinare le responsabilità e le circostanze esatte dell'accaduto. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte di Rugiati o dei suoi rappresentanti.

Ricoverato da otto mesi dopo cure dentali in Albania: la storia di Simone Del Vecchio - Simone Del Vecchio, 36 anni, web designer di Barletta, è ricoverato da otto mesi a causa di complicazioni insorte dopo un intervento odontoiatrico in Albania. Nel marzo 2024, si è sottoposto a una seduta odontoiatrica a Tirana, durante la quale gli sono stati estratti 20 denti e sono stati posizionati impianti e protesi.

Chi è Simone, il fidanzato di Yulia Bruschi: Il confronto al Grande Fratello - Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, si è acceso un confronto tra Yulia Bruschi, il suo fidanzato Simone e Giglio, con cui Yulia ha mostrato una crescente complicità nelle ultime settimane. Dopo un periodo di vicinanza tra i due concorrenti, i sentimenti di Yulia sembrano essere cambiati, portando a una situazione di incertezza all'interno della casa.

La Russia ordina l'arresto dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini - La Russia ha emesso un mandato di arresto in contumacia per Stefania Battistini e Simone Traini, giornalisti della Rai, accusandoli di aver attraversato illegalmente il confine russo nella regione di Kursk. L’accusa si riferisce a un reportage realizzato lo scorso agosto, durante il quale i due avrebbero documentato l’incursione ucraina nell’area con il supporto di mezzi militari.