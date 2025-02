Condannato a 5 anni Simone Borgese per violenza sessuale su studentessa a Roma

Il Tribunale di Roma ha condannato Simone Borgese, 39 anni, a cinque anni di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di una studentessa. L'8 maggio scorso, Borgese aveva avvicinato la giovane, che attendeva l'autobus in via della Magliana, chiedendo indicazioni stradali e convincendola a salire sulla sua auto. Successivamente, l'ha condotta in una zona isolata, dove ha perpetrato la violenza, per poi riaccompagnarla nei pressi di Villa Bonelli.

La sentenza è giunta al termine di un processo con rito abbreviato, che prevede una riduzione di un terzo della pena. Il giudice ha tenuto conto della recidiva di Borgese, già condannato per aggressioni simili: una tassista nel 2015 e una ragazza molestata in ascensore. Per questi reati, aveva scontato rispettivamente sette anni e mezzo e due anni e mezzo di carcere.

Roma: Donna Segregata in Cantina per Anni, Arrestato il Compagno - Una donna polacca di 38 anni è stata liberata dopo essere stata segregata per anni in una cantina dal suo compagno, un 45enne napoletano. La vicenda è emersa grazie alla segnalazione di una vicina, che ha assistito a un'aggressione in strada. L'uomo aveva portato la compagna a fare una passeggiata nel quartiere, ma una discussione ha provocato la sua ira, portandolo a picchiarla e a trascinarla per i capelli verso la cantina.

Porto-Roma: orario, formazioni e dove vederla in tv - Dopo aver conquistato 10 punti nelle ultime quattro gare di campionato, la Roma affronta il Porto nell’andata dei playoff di Europa League. Il match si gioca oggi, giovedì 13 febbraio, all’Estadio do Dragão, con il ritorno previsto il 20 febbraio allo Stadio Olimpico.

Roma: Carabinieri Accerchiati al Quarticciolo durante Operazione Antidroga, Cinque Arresti - Questa mattina, intorno alle 11, i carabinieri della compagnia Casilina hanno condotto un'operazione antidroga nel quartiere Quarticciolo di Roma.Durante i controlli in viale Palmiro Togliatti, due individui sono stati arrestati per possesso di 14 dosi di cocaina e 450 euro in contanti.