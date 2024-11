Addio a Fernando Capecchi, il talent scout che scoprì Conti, Pieraccioni e Panariello

Fernando Capecchi, celebre agente dello spettacolo e talent scout, è deceduto all'età di 80 anni nella sua abitazione di Ramini, nel comune di Pistoia, dove era nato e cresciuto. Fondatore nel 1974 dell'agenzia Vegastar, Capecchi ha avuto un ruolo cruciale nel portare alla ribalta numerosi artisti toscani, tra cui Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini.

La Vegastar ha iniziato la sua attività nel campo della musica leggera, collaborando con Gianni Ravera, che nominò Capecchi selezionatore per l'Italia centro-settentrionale del Festival di Castrocaro. Questo sodalizio ha portato alla scoperta di talenti come Zucchero Fornaciari, Eros Ramazzotti, Fiordaliso e Paolo Vallesi.

Capecchi ha riconosciuto il potenziale della scena comica toscana, dedicandosi allo scouting e al management di artisti emergenti. Ha incontrato Carlo Conti, allora DJ alla discoteca "Il Poggetto" di Firenze, e successivamente Leonardo Pieraccioni, formando un duo che divenne un trio con l'aggiunta di Giorgio Panariello, scoperto da Capecchi nel 1985 durante un'esibizione a Bussoladomani, in Versilia.

Sotto la guida della Vegastar, il trio ha realizzato nel 1994 lo spettacolo "Fratelli d’Italia", seguito da "Succo d'arancia" e dal programma cult "Aria fresca" negli anni 1995-96, che ha riscosso un enorme successo, portando gli artisti alla ribalta nazionale.

Fernando Capecchi è stato insignito dei titoli di Cavaliere e Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 2018 ha pubblicato il libro "Saluta tutti. Vita, talenti, scoperte e avventure di un manager che si è fatto da solo" (Rai Eri), in cui racconta la sua carriera e le sue scoperte nel mondo dello spettacolo.

Alla notizia della sua scomparsa, Carlo Conti ha espresso il suo cordoglio su Instagram: "Ciao Fernando, che gavetta insieme! Quanti kilometri, quante serate, quante delusioni e quante soddisfazioni, quanti abbracci e quante discussioni, quanti 'saluta tutti'. Con te se ne va un pezzo di vita".

Anche Leonardo Pieraccioni ha ricordato Capecchi sui social: "Caro Fernando, avevo 17 anni e mi dicevi che avrei potuto fare questo mestiere quando nemmeno io ci credevo. Siamo stati insieme 42 anni, ultimamente ti chiedevo: 'Oh ma il contratto me lo fai o no?' ridevi: 'No, sei ancora in prova'. Ciao Capecchi! Ci siamo divertiti".

La scomparsa di Fernando Capecchi lascia un vuoto significativo nel mondo dello spettacolo italiano, avendo contribuito in modo determinante alla scoperta e al successo di numerosi artisti che oggi rappresentano l'eccellenza nel panorama culturale nazionale.

