Auto investe la folla dopo le celebrazioni del 25 aprile a Lanciano: morto un 81enne, ferite due donne

È un uomo di 79 anni residente a Lanciano, in provincia di Chieti, il conducente dell’auto che questa mattina ha investito un gruppo di persone al termine della cerimonia per la Festa della Liberazione organizzata dall’Anpi. L’anziano, identificato come U.M., ex dirigente sindacale della Uil negli anni Settanta e Ottanta, aveva appena partecipato alle commemorazioni quando, salito in auto per andarsene, ha imboccato in discesa via del Torrione a velocità elevata, travolgendo i presenti.

Il bilancio è di un morto e diversi feriti. La vittima è Gabriele M., 81 anni, ex carabiniere, deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato in aria e finito sull’asfalto. Due donne sono state ricoverate, una delle quali in condizioni più gravi. Anche il conducente è stato trasportato in ospedale: ha dichiarato di non ricordare nulla e ha parlato di un possibile guasto ai freni. Alcuni presenti hanno riferito che avrebbe urlato “mi si sono rotti i freni”. Non si esclude l’ipotesi di un malore, ma gli accertamenti sulla sua glicemia non hanno rilevato anomalie.

L’incidente è avvenuto verso le 10.30, subito dopo la cerimonia al monumento agli Eroi Ottobrini. I partecipanti si stavano dirigendo a piedi verso piazza Plebiscito quando l’auto li ha investiti. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze e un elicottero del 118.

Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha interrotto le celebrazioni appena appresa la notizia. Maria Saveria Borrelli, presidente dell’Anpi locale, ha espresso sgomento e dolore: “Abbiamo sentito un forte botto, pensavamo fosse una bomba. È stato terribile. Lui era un nostro iscritto”.

