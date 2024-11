Inter, possibile ritorno di Marco Verratti a gennaio: le ultime novità

Secondo fonti spagnole, l'Inter starebbe valutando l'acquisto di Marco Verratti già nella sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista italiano, attualmente in forza all'Al-Arabi in Qatar, avrebbe manifestato l'intenzione di tornare in Europa, rendendo possibile un trasferimento anticipato. Il suo contratto con il club qatariota scade a giugno 2025, ma l'Inter potrebbe approfittare della volontà del giocatore per anticipare l'operazione.

L'ingaggio di Verratti rappresenta una sfida per le finanze nerazzurre, considerando che attualmente percepisce circa 30 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, il centrocampista potrebbe essere disposto a ridurre il suo stipendio per tornare in Serie A. La dirigenza dell'Inter, guidata da Beppe Marotta, sta valutando le opzioni disponibili, inclusa la possibilità di un trasferimento a parametro zero o di un prestito con diritto di riscatto.

L'arrivo di Verratti potrebbe essere una risposta alle possibili cessioni di Hakan Calhanoglu, il cui futuro all'Inter è incerto. Se il centrocampista turco dovesse lasciare il club, Verratti rappresenterebbe un sostituto di alto profilo, in grado di apportare esperienza e qualità al centrocampo nerazzurro.

L'Inter sta valutando seriamente l'opzione di riportare Marco Verratti in Italia già a gennaio, sfruttando la sua volontà di tornare in Europa e le possibili cessioni in uscita. Tuttavia, le difficoltà economiche legate al suo attuale ingaggio rappresentano un ostacolo significativo da superare.

Inter-Lipsia 1-0: nerazzurri in vetta alla Champions League senza subire reti - L'Inter ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro il Lipsia nella quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024-2025, disputata il 26 novembre 2024 allo Stadio San Siro. Questo successo proietta i nerazzurri in vetta alla classifica con 13 punti, superando Liverpool e Barcellona, entrambe a 12 punti.

Parma-Atalanta 1-3: Gasperini conquista la vetta con l'Inter nella 13ª giornata di Serie A - L'Atalanta ha trionfato 3-1 sul Parma nella 13ª giornata di Serie A, disputata allo stadio Ennio Tardini. Con questa vittoria, la squadra di Gian Piero Gasperini ha raggiunto l'Inter in vetta alla classifica con 28 punti, in attesa del match del Napoli contro la Roma.

Scoperto arsenale della Curva Nord dell'Inter in un garage a Cambiago - Nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2024, la Squadra Mobile di Milano ha effettuato una perquisizione in un garage situato a Cambiago, nell'hinterland milanese, scoprendo un arsenale presumibilmente riconducibile alla Curva Nord dell'Inter. All'interno del locale sono state rinvenute armi da fuoco, tra cui pistole, mitragliatrici Kalashnikov, granate e bombe a mano, oltre a munizioni e giubbotti antiproiettile.