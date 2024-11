Angela Carini e le tensioni nella Nazionale di pugilato: accuse e repliche tra le atlete azzurre

Angela Carini, pugile della Nazionale italiana, ha recentemente espresso il suo disappunto per la mancanza di sostegno ricevuto dalle compagne di squadra durante un periodo difficile. Dopo essersi ritirata dall'incontro olimpico contro l'algerina Imane Khelif a Parigi, Carini ha dichiarato: "Nessuna ha teso una mano verso di me. Loro sanno chi è la vera Angela, una ragazza che dà battaglia sul ring senza tirarsi mai indietro. Ma non ho trovato una di loro che abbia detto una frase di incoraggiamento; è la cosa che mi ha fatto più male. Sono persone che non fanno più parte della mia vita" .

Immediata la replica di Irma Testa, compagna di squadra, che su Instagram ha scritto: "Eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate a Parigi, ma lei si è fatta cambiare stanza dopo due secondi ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l'abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L'unica volta in cui ha chiesto aiuto è stato dopo il match, per farsi fare la valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali" .

Anche Sirine Charaabi, un'altra pugile azzurra, ha commentato la vicenda su Instagram, rivolgendosi direttamente a Carini: "Il tuo concetto di squadra è sempre stato: prima io, dopo io, e se avanza qualcosa sempre io. E questo rappresenta un po' la 'persona' che sei" .

L'incontro tra Carini e Khelif, tenutosi durante le Olimpiadi di Parigi 2024, era già stato al centro di polemiche. Khelif, successivamente medaglia d'oro, era stata oggetto di discussioni per presunti livelli di testosterone non conformi e presunta presenza di cromosomi XY, accuse poi smentite. Carini, dopo essersi ritirata dall'incontro, aveva dichiarato: "Ho detto allora che non giudico nessuno. Però sarebbe bene che neanche lei lo facesse con me" .

Nelle settimane successive, Khelif aveva rilasciato un'intervista in cui affermava di non avere nulla contro Carini, ma di essere contrariata per le pressioni politiche esercitate su di lei. Carini, in un'intervista a Repubblica, aveva risposto: "Sono state dette tante cose non vere sul mio conto, anche in alcune trasmissioni televisive nelle quali si cercava di tirare le somme sulla mia persona sollecitando anche Imane" .

