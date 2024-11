Imane Khelif accusa pressioni su Angela Carini: Il nostro incontro è stata una farsa

Imane Khelif, pugile algerina e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, è tornata a parlare delle polemiche che l'hanno coinvolta, in particolare riguardo all'incontro con l'azzurra Angela Carini. Durante la trasmissione "Lo stato delle cose" su Rai 3, condotta da Massimo Giletti, Khelif ha dichiarato: "Conosco bene Angela Carini, non voglio però prendermela con lei. Io ce l’ho con le persone che hanno fatto pressione su di lei. Sono sicura che la pressione a cui è stata sottoposta l’hanno portata a questo atteggiamento" .

L'incontro tra Khelif e Carini, svoltosi il 1° agosto 2024, è durato solo 46 secondi. Carini ha abbandonato il match dopo aver subito un colpo al naso, dichiarando: "Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta" . Questo episodio ha suscitato un acceso dibattito sull'equità delle competizioni sportive, considerando che Khelif era stata precedentemente esclusa dai Mondiali di boxe femminile del 2023 a causa di livelli elevati di testosterone .

Khelif ha espresso il desiderio di un incontro normale, definendo quello con Carini "una farsa". Ha aggiunto di aver visto un video in cui Carini si scusava e di aver accettato le sue scuse: "Angela è una sorella, un’amica. Vorrei solo dirle che ho ascoltato le sue scuse e le ho accettate dal profondo del cuore. Le auguro ogni successo, le persone in certi casi possono sbagliare, ma possono imparare dai loro errori" .

La medaglia d'oro conquistata a Parigi ha un significato speciale per Khelif: "Credo che questa medaglia per il popolo algerino sia una medaglia dolce. Il popolo algerino è stato al mio fianco. Io sono entrata sul ring per caso, poi è stata una passione che mi ha travolto. I miei genitori all’inizio non erano favorevoli, mi dicevano 'tu ami il calcio perché non fai quello'. Ma ho sempre detto che volevo fare boxe" .

Riguardo alla squalifica ricevuta dall'International Boxing Association (IBA) alla vigilia della finale dei Mondiali, dovuta a presunti certificati medici che rilevavano cromosomi maschili, Khelif ha affermato: "Io questi esami non li ho visti, neanche dopo la mia esclusione. Quel giorno mi portarono un foglio, da firmare, dove dichiaravano che non avrei gareggiato. Ero scioccata. Il giorno in cui mi hanno respinto l’appello hanno indetto una nuova votazione. Ma se era tutto regolare a cosa serviva una nuova votazione per escludermi? Posso assicurarvi che io sono molto attenta ai miei ormoni, prendo tutte le precauzioni affinché rientrino nei parametri in tutte le mie competizioni" .

La vicenda ha sollevato questioni sulla gestione delle atlete con variazioni delle caratteristiche sessuali e sull'equità nelle competizioni sportive. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha permesso a Khelif di partecipare alle Olimpiadi di Parigi, nonostante le controversie precedenti . Questo caso evidenzia la necessità di un dibattito approfondito sulle politiche sportive riguardanti le atlete con differenze nello sviluppo sessuale, al fine di garantire equità e inclusione nelle competizioni.

