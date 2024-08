Angela Carini e il match alle Olimpiadi di Parigi 2024: Vladimir Luxuria critica la strumentalizzazione politica

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, l'incontro di boxe tra Angela Carini e Imane Khelif ha generato una serie di polemiche e dibattiti sulla partecipazione delle atlete intersex negli sport femminili. Angela Carini, pugile italiana, si è ritirata dal match dopo soli 45 secondi, affermando di aver subito colpi molto duri al naso che le hanno impedito di continuare. L'avversaria algerina, Imane Khelif, aveva già fatto parlare di sé l'anno precedente, quando era stata esclusa dai mondiali femminili per livelli troppo alti di testosterone.

Vladimir Luxuria, attivista per i diritti LGBTQ+, ha commentato l'episodio sottolineando il rischio di strumentalizzazione politica della vicenda. Luxuria ha dichiarato che Angela Carini potrebbe diventare un simbolo martire di una presunta "ideologia gender" inesistente, esprimendo il desiderio che la pugile riesca a evitare tale strumentalizzazione. Luxuria ha anche ricordato come l'atleta algerina non sia una donna trans, ma una persona intersex, e ha criticato le fake news diffuse al riguardo.

Angela Carini, dopo il match, ha spiegato che il dolore al naso e la paura di subire ulteriori danni l'hanno costretta a ritirarsi. Ha inoltre affermato di non sentirsi in grado di giudicare la presenza di Khelif alle Olimpiadi, riconoscendo che se l'atleta algerina era lì, ci doveva essere un motivo valido.

L'intera vicenda ha scatenato un acceso dibattito, non solo nel mondo dello sport, ma anche nello spettacolo e nella politica. Le opinioni sono divise tra chi sostiene l'inclusione delle atlete con caratteristiche intersex nelle competizioni femminili e chi, invece, ritiene che la loro partecipazione possa compromettere l'equità delle gare.