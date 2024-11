Bologna-Lille 1-2: la doppietta di Mukau frena la corsa dei rossoblù in Champions

Il Bologna ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Lille nella quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Nonostante il gol storico di Lucumì, che ha segnato il primo gol europeo del Bologna dopo sessant'anni, la doppietta di Mukau ha condannato i rossoblù alla sconfitta. Con un solo punto in cinque partite, il Bologna rimane penultimo nel girone, mentre il Lille sale a quota 10 punti.

La partita è iniziata con il Bologna che ha avuto una chance al 6' con Dallinga, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Il Lille ha preso il controllo del gioco, con Alexsandro che ha colpito il palo al 12'. Al 40', Fernandez-Pardo ha avuto un'opportunità, ma Skorupski ha effettuato una parata decisiva. Il vantaggio del Lille è arrivato al 43' grazie a Mukau, che ha sfruttato un errore difensivo del Bologna.

Nella ripresa, al 63', Lykogiannis ha servito Lucumì con un cross su punizione, permettendo al difensore di pareggiare. Tuttavia, al 66', Mukau ha riportato il Lille in vantaggio con un gol su assist di Fernandez-Pardo. Al 70', Skorupski ha evitato il terzo gol con una parata su un tiro di Fernandez-Pardo. Nonostante gli sforzi finali, il Bologna non è riuscito a pareggiare, concludendo la partita con una sconfitta che complica le possibilità di qualificazione.

