Laura Pausini incanta Milano: Levante ospite a sorpresa al World Tour Winter 2024

Laura Pausini ha inaugurato la prima delle due date milanesi del suo "World Tour Winter 2024" al Mediolanum Forum di Assago, celebrando 31 anni di carriera musicale. La serata ha riservato una sorpresa speciale per il pubblico: l'apparizione di Levante, che ha raggiunto Pausini sul palco per eseguire insieme "Ti porterò lontano", brano scritto da Levante per Laura. Le due artiste hanno condiviso momenti di grande emozione, scambiandosi abbracci calorosi.

Durante l'esibizione, Laura Pausini ha espresso la sua ammirazione per Levante, dichiarando: "Venivo qui a sentire i cantanti che amavo e nel corso degli anni sono usciti tanti talenti italiani che hanno lasciato il segno. Questa canzone è stata scritta per me da una cantautrice speciale e quando qualcuno ha talento non esiste invidia ma stima. È una bella cosa che tra due femmine esista questa chimica".

Tra il pubblico presente al Forum di Assago, è stato avvistato anche Antonio Aiello, autore del brano "All'amore nostro", incluso nella tracklist digitale dell'album "Anime Parallele" di Laura Pausini. La settimana precedente, a Roma, Pausini e Aiello avevano eseguito insieme questa canzone, regalando al pubblico un momento di intensa partecipazione emotiva.

Il "World Tour Winter 2024" di Laura Pausini proseguirà con una seconda data milanese il 28 novembre, prima di toccare altre città italiane ed europee, offrendo ai fan l'opportunità di rivivere dal vivo i successi che hanno segnato la carriera dell'artista romagnola.

