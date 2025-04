Laura Pausini: il suo dimagrimento tra dieta e sacrifici

Laura Pausini ha sorpreso i fan con scatti recenti in cui appare cambiata fisicamente, suscitando curiosità e ipotesi tra gli utenti. Molti hanno commentato il suo cambiamento, ipotizzando l'uso di interventi chirurgici, ma la cantante ha prontamente smentito queste voci. In risposta a un commento che chiedeva come fosse riuscita a perdere 20 kg, Pausini ha rivelato di aver seguito un lungo percorso di dieta ed esercizio fisico, iniziato ad aprile dello scorso anno.

Ha spiegato di aver seguito una dieta sotto la supervisione di un dietologo, pesando ogni alimento per cinque mesi senza mai concedersi tregue. Inoltre, ha iniziato a fare ginnastica regolarmente, tre volte alla settimana, per un anno intero, unito agli impegni di un tour che la vedeva salire sul palco per tre ore ogni sera.

La cantante ha sottolineato di non aver fatto uso di metodi rapidi come le punture o soluzioni di moda per dimagrire. Piuttosto, ha insistito che il dimagrimento richiede volontà, costanza e sacrificio, evidenziando che questi sforzi sono stati fatti senza fretta, a beneficio anche della pelle e del buon umore.

