Al Bano operato a Roma per raucedine: già pronto per Sanremo 2025

Al Bano Carrisi, celebre cantante italiano, è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico a Roma presso la Casa di Cura Villa del Rosario. L'operazione, eseguita dal professor Lino Di Rienzo Businco, si è resa necessaria a causa di una raucedine che provocava un abbassamento della voce. Al Bano ha rassicurato i fan dichiarando: "Sto già benissimo: io sono un selvaggio".

Il cantante ha spiegato di aver sofferto di sinusite, che causava fastidi alle corde vocali e raucedine. Grazie alla nuova tecnica chirurgica mini-invasiva sviluppata dal professor Businco, l'intervento, della durata di circa venti minuti, ha permesso di ripristinare la funzionalità delle vie respiratorie senza rischi per le corde vocali. Questa procedura migliora la respirazione, influendo positivamente sulla qualità della vita e sulle performance vocali.

Al Bano ha confermato la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, avendo già inviato tre brani al direttore artistico Carlo Conti. Loredana Lecciso, compagna del cantante, ha seguito l'intervento da Milano, esprimendo fiducia nella pronta ripresa di Al Bano.

