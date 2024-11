M5S: Nasce l'Associazione 'Figli delle Stelle' per preservare i valori originari del Movimento

A pochi giorni dalla costituente del Movimento 5 Stelle e in vista della ripetizione del voto online sulle modifiche statutarie richiesta da Beppe Grillo, un gruppo di attivisti ha fondato l'Associazione 'Figli delle Stelle'. L'obiettivo dichiarato è "garantire la sopravvivenza e la diffusione dei valori del vero Movimento". Questi attivisti si oppongono fermamente all'abolizione del ruolo del garante e alla modifica della regola del doppio mandato, considerati pilastri fondamentali del M5S.

Il comunicato che annuncia la nascita dell'associazione, accompagnato da un simbolo che richiama le cinque stelle del Movimento, sottolinea l'intento di "promuovere la partecipazione alla vita democratica e culturale del Paese, in particolare tra i giovani". L'Associazione mira a incentivare e incoraggiare l'avvio e lo sviluppo della partecipazione democratica e la tutela dei diritti umani, civili e politici sul territorio nazionale.

Alessia De Caroli, presidente dell'Associazione, insieme ad altri attivisti, ha contestato i vertici pentastellati durante la costituente tenutasi al Palazzo dei Congressi. In un'intervista all'Adnkronos, De Caroli ha dichiarato: "Il 23 novembre abbiamo deciso di contestare l'assemblea costituente anche per dar voce a tanti attivisti che non potevano partecipare. Vogliamo essere un punto di riferimento per chi, ad oggi, si è sentito tradito".

Rispondendo alle domande su un possibile coinvolgimento di Beppe Grillo nell'iniziativa, De Caroli ha precisato: "Non abbiamo nessun contatto con Beppe Grillo ma lo ringraziamo per aver difeso i nostri pilastri e saremmo onorati di poterlo incontrare".

L'Associazione 'Figli delle Stelle' si distingue per una struttura organizzativa che prevede un consiglio di facilitatori, il cui compito è supportare i soci nello sviluppo di attività culturali associative. De Caroli ha enfatizzato: "La democraticità è un principio concreto, da noi davvero ognuno vale uno".

In vista della nuova consultazione online, gli attivisti pro-Grillo rinnovano l'invito all'astensione dal voto, criticando il processo costituente come "poco trasparente e senza una efficace e completa partecipazione". De Caroli ha aggiunto: "La Costituente è stata un processo poco trasparente e senza una efficace e completa partecipazione. Non si può votare. Avevamo previsto i numeri già dall'inizio e infatti siamo stati tra i primi a spingere per il non voto".

Nel comunicato di lancio dell'Associazione, viene ribadita la netta opposizione all'abolizione della regola del doppio mandato. L'Associazione intende promuovere tutte le forme di cittadinanza attiva e impegno sociale che ripudiano il mantenimento di cariche politiche a lungo termine, ponendo come condizione irrinunciabile il ricambio generazionale e di personale nelle rappresentanze della collettività, a tutela dell'interesse delle comunità e in contrasto con ogni visione carrieristica, individualistica e clientelare della gestione della cosa pubblica.

Tra le finalità dell'Associazione, vi è anche l'intento di coinvolgere sempre più la cittadinanza in attività e progetti tesi a sviluppare un senso critico e un'attenzione alle idee nel solco del pensiero di Gianroberto Casaleggio.

