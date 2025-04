Rita De Crescenzo alla manifestazione M5s: Potrei candidarmi in politica

Alla manifestazione contro il riarmo, promossa dal Movimento 5 Stelle sabato 5 aprile, ha partecipato anche Rita De Crescenzo. La tiktoker napoletana, nota per aver spinto centinaia di follower a invadere Roccaraso nelle scorse settimane, è scesa in piazza dichiarando: "Sono qui come donna, come mamma e per lo stop alle armi".

Nei giorni precedenti, aveva invitato i suoi seguaci a partecipare all’evento con un appello sui social: "Stop alle armi, devono finire queste guerre, si deve seminare la pace. Il 5 aprile tutti dovete partire insieme a me. Facciamo vedere a tutti quanti siamo noi napoletani".

Durante la manifestazione, De Crescenzo ha anche accennato alla possibilità di un futuro ingresso in politica: "Sto pensando di candidarmi, ma devo studiare un po'. Non conosco nessuno però. Non conosco Conte, Renzi, De Luca. Li conosco solo di nome, ma non capisco molto di politica". Ha poi concluso spiegando la sua presenza in piazza: "Ho paura delle armi, mi devo acculturare ma so che ce la farò".

M5S in piazza contro il riarmo, il Pd aderisce con una delegazione: Conte chiama alla mobilitazione - Il Movimento 5 Stelle si prepara alla manifestazione di piazza a Roma contro il riarmo e contro le politiche del governo guidato da Giorgia Meloni. Per Giuseppe Conte si tratta di un momento fondativo per un progetto alternativo: "Porremo il primo grande mattone dicendo no a 800 miliardi buttati in armi e sì al taglio delle bollette e delle code negli ospedali".

Sondaggio Politico: Calo per Fratelli d'Italia e PD, crescita del M5S - Secondo l'ultima rilevazione di Euromedia Research per 'Porta a Porta', se si votasse oggi, Fratelli d'Italia registrerebbe una flessione dello 0,9% rispetto al sondaggio del 9 gennaio, attestandosi al 30,6%. Il Partito Democratico seguirebbe con il 24,2%, in lieve calo dello 0,1%.

Ripartizione dei fondi 2x1000: 10 milioni al Pd, oltre 5,5 milioni a Fratelli d'Italia e quasi 3 milioni al M5S - Dieci milioni di euro sono stati destinati al Partito Democratico attraverso il meccanismo del 2x1000. Fratelli d’Italia ha ricevuto oltre 5,5 milioni, mentre il Movimento 5 Stelle si è attestato a quasi 3 milioni. Questi dati emergono dalle dichiarazioni dei redditi del 2024 (anno di imposta 2023), secondo quanto pubblicato dal Dipartimento delle Finanze.